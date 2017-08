Mekka i Medyna dostępne dla pielgrzymów z Kataru

Jak podaje agencja SPA, zakaz wjazdu został uchylony w związku z faktem, że w drugiej połowie sierpnia zaczyna się zu al-hidżdża, czyli tradycyjny miesiąc pielgrzymki muzułmanów do świętych miejsc.W królewskim rozporządzeniu wskazano, że katarscy pielgrzymi mogą wjechać na terytorium Arabii Saudyjskiej wcześniej dostępnymi przejściami. Od 5 czerwca, gdy doszło do zerwania stosunków dyplomatycznych między Ad-Dauhą a Rijadem, obywateli emiratu obejmował całkowity zakaz wjazdu na terytorium Arabii Saudyjskiej i przejścia te ich nie obsługiwały.Ponadto - jak podaje agencja SNA – na lotnisko w stolicy Kataru zostaną skierowane prywatne samoloty dynastii saudyjskiej, które przewiozą pielgrzymów pragnących nawiedzić meczety w Mekce i w Medynie w miesiącu hadżdżu. Odbędzie się to na koszt Rijadu.Królewski edykt ws. otwarcia granic dla pielgrzymów z Kataru został podpisany po tym, gdy następca tronu, a zarazem wicepremier oraz minister obrony Arabii Saudyjskiej, książę Muhammad ibn Salman przeprowadził rozmowy z emisariuszami z Kataru.Pielgrzymka do Mekki, gdzie urodził się Mahomet i gdzie doznał objawień, jest jednym z pięciu filarów islamu, obok wyznania wiary, modlitwy pięć razy dziennie, jałmużny i postu w czasie świętego dla muzułmanów miesiąca ramadanu. Pielgrzymkę powinien odbyć każdy wierny co najmniej raz w życiu, jeśli ma na to niezbędne środki. Hadżdż w 2017 roku rozpoczyna się w drugiej połowie sierpnia. W ubiegłorocznym wzięło udział prawie 1,5 mln muzułmanów z całego świata.Saudowie, dynastia panująca w Arabii Saudyjskiej od 1932 roku, sprawują kontrolę nad świętymi dla muzułmanów meczetami w Mekce i Medynie i określają się jako ich strażnicy.Arabia Saudyjska 5 czerwca zerwała stosunki dyplomatyczne z Katarem, oskarżając go m.in. o wspieranie terroryzmu oraz nadmierne zbliżenie z Iranem. W ślad za Rijadem poszły Egipt, Bahrajn i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Kraje te zablokowały połączenia lotnicze, morskie i lądowe z emiratem.Decyzja o zakazie wjazdu na terytorium Arabii Saudyjskiej została odebrana szczególnie boleśnie przez muzułmanów z Kataru. Kraj ten, który ogłosił niedawno ruch bezwizowy dla mieszkańców 80. krajów, zaczął domagać się umiędzynarodowienia świętych meczetów.Z punktu widzenia Arabii Saudyjskiej "byłoby to wypowiedzeniem wojny" – powiedział minister spraw zagranicznych Arabii Saudyjskiej Adil ibn Ahmad ad-Dżubeir. Minister zaznaczył, że Rijad "zachowuje sobie prawo do odpowiedzi wobec każdego, kto próbuje umiędzynarodowić święte miejsca", i że "odrzuca katarskie próby upolitycznienia pielgrzymek (hadżdż)".- Jeśli chodzi o zapewnienie przyjazdu pielgrzymom, historia królestwa jest czysta - oświadczył Dżubeir. - Witamy pielgrzymów z Kataru, tak jak każdych innych - zapewnił przy tej okazji.