Szczecin-Goleniów z 27-procentowym wzrostem

W ciągu pierwszych siedmiu miesięcy 2017 roku na lotnisku Szczecin-Goleniów odprawiono ponad 323 tysiące pasażerów, co oznacza wzrost o ponad 20 procent w stosunku do okresu styczeń – lipiec 2016 roku."Bardzo dobry wynik lipca z pewnością powtórzy sierpień. Pierwsze dwa tygodnie sierpnia obfitowały w prawdziwy nalot turystów z różnych części Polski, Europy i Świata. Przez lotnisko na finał regat The Tall Ships Races i Pyromagic dotarło 5350 turystów" - czytamy w komunikacie portu.Lotnisko odnotowało najwięcej turystów zagranicznych z Norwegii, Wielkiej Brytanii i Irlandii. Jak informuje biuro prasowe, „dzięki połączeniom PLL LOT via Warszawa na zlot żaglowców przybyli turyści z 23 miast europejskich oraz m.in. z Los Angeles, Nowego Jorku, Tokyo, Seulu, Omanu czy nawet odległej Nowej Zelandii". Turyści z Warszawy, Karkowa i Rzeszowa dominowali w ruchu krajowym. „Z deklaracji, jakie padały z ust naszych pasażerów wynikało, że do Szczecina i regionu Pomorza Zachodniego przylatują na okres 3-6 dni, prawie 2/3 z nich jest pierwszy raz. Dzięki danym z Głównego Urzędu Statystycznego wiemy, że w naszym regionie i jego stolicy pozostawili prawie 10 mln złotych" - informuje lotnisko Szczecin-Goleniów.Port Lotniczy Szczecin-Goleniów obsługuje 10 rozkładowych połączeń lotniczych, do Warszawy, Oslo Gardermoen, Oslo Torp, Stavangeru, Bergen, Londynu Stansted, Londynu Luton, Dublina i Liverpoolu. Kierunki czarterowe to: Kreta, Korfu, Chorwacja i Albania. 