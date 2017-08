Bieszczadzkie drezyny popularne jak nigdy dotąd

Jak opisuje inicjator projektu Bieszczadzkie Drezyny Rowerowe Janusz Demkowicz, zapowiada się, że tego lata z atrakcji skorzysta ponad 65 tysięcy ludzi, czyli więcej niż przed rokiem.Od trzech lat drezyny rowerowe kursują na wyłączonej z eksploatacji linii kolejowej w Bieszczadach. - Mamy 50 drezyn, które można wypożyczyć na stacjach kolejowych w Uhercach Mineralnych i w Ustrzykach Dolnych. Z tej pierwszej stacji kursujemy do Łukawicy, Stefkowej, Jankowiec i Olszanicy. Natomiast z Ustrzyk Dolnych jeździmy do Krościenka. Podróże trwają od jednej do dwóch i pół godziny – opisuje Demkowicz.Ze stacji w Uhercach każdego dnia wyrusza po sześć grup drezyn, z Ustrzyk do Krościenka regularnie - cztery. Linia kolejowa, po której kursują drezyny, powstała w 1872 roku. - Powołane trzy lata temu Bieszczadzkie Drezyny Rowerowe są przedsięwzięciem, które łączy turystykę i zamiłowanie do tradycji kolejarskiej – podkreśla Demkowicz.Drezyna rowerowa jest lekką, czteroosobową konstrukcją. Porusza się dzięki sile mięśni dwóch uczestników podróży. Podróże na wyłączonej z ruchu linii kolejowej w Bieszczadach trwają od maja do końca października.