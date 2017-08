Ryanair: Upadłość Air Berlina jest sztuczna

"To jest sztuczna upadłość, przeprowadzona tylko po to, aby Lufthansa mogła przejąć spółkę Air Berlin już bez długów, a to jest sprzeczne z prawem dotyczącym konkurencji w Niemczech oraz Unii Europejskiej" -tłumaczy Ryanair na swojej stronie internetowej. Sugeruje, że upadłość Air Berlina jest spiskiem niemieckiego rządu, Lufthansy i Air Berlina."To jest sztuczna upadłość, przeprowadzona tylko po to, aby Lufthansa mogła przejąć spółkę Air Berlin już bez długów, a to jest sprzeczne z prawem dotyczącym konkurencji w Niemczech oraz Unii Europejskiej" -tłumaczy Ryanair na swojej stronie internetowej. Sugeruje, że upadłość Air Berlina jest spiskiem niemieckiego rządu, Lufthansy i Air Berlina."To jest sztuczna upadłość, przeprowadzona tylko po to, aby Lufthansa mogła przejąć spółkę Air Berlin już bez długów, a to jest sprzeczne z prawem dotyczącym konkurencji w Niemczech oraz Unii Europejskiej" -tłumaczy Ryanair na swojej stronie internetowej. Sugeruje, że upadłość Air Berlina jest spiskiem niemieckiego rządu, Lufthansy i Air Berlina."To jest sztuczna upadłość, przeprowadzona tylko po to, aby Lufthansa mogła przejąć spółkę Air Berlin już bez długów, a to jest sprzeczne z prawem dotyczącym konkurencji w Niemczech oraz Unii Europejskiej" -tłumaczy Ryanair na swojej stronie internetowej. Sugeruje, że upadłość Air Berlina jest spiskiem niemieckiego rządu, Lufthansy i Air Berlina.Sprawę już badają unijne instytucje. - Komisja do Spraw Konkurencji przygląda się procesowi upadłości niemieckiego przewoźnika i jest z niemieckim rządem w konstruktywnym kontakcie - mówi rzecznik komisji, cytowany przez niemieckie media.Sprawę już badają unijne instytucje. - Komisja do Spraw Konkurencji przygląda się procesowi upadłości niemieckiego przewoźnika i jest z niemieckim rządem w konstruktywnym kontakcie - mówi rzecznik komisji, cytowany przez niemieckie media.Sprawę już badają unijne instytucje. - Komisja do Spraw Konkurencji przygląda się procesowi upadłości niemieckiego przewoźnika i jest z niemieckim rządem w konstruktywnym kontakcie - mówi rzecznik komisji, cytowany przez niemieckie media.Sprawę już badają unijne instytucje. - Komisja do Spraw Konkurencji przygląda się procesowi upadłości niemieckiego przewoźnika i jest z niemieckim rządem w konstruktywnym kontakcie - mówi rzecznik komisji, cytowany przez niemieckie media.Linie lotnicze Air Berlin złożyły wniosek o upadłość wczoraj. Niemiecki rząd przyznał spółce pożyczkę pomostową, co umożliwi przedsiębiorstwu prowadzenie działalności przez trzy miesiące.Linie lotnicze Air Berlin złożyły wniosek o upadłość wczoraj. Niemiecki rząd przyznał spółce pożyczkę pomostową, co umożliwi przedsiębiorstwu prowadzenie działalności przez trzy miesiące.Linie lotnicze Air Berlin złożyły wniosek o upadłość wczoraj. Niemiecki rząd przyznał spółce pożyczkę pomostową, co umożliwi przedsiębiorstwu prowadzenie działalności przez trzy miesiące.Linie lotnicze Air Berlin złożyły wniosek o upadłość wczoraj. Niemiecki rząd przyznał spółce pożyczkę pomostową, co umożliwi przedsiębiorstwu prowadzenie działalności przez trzy miesiące.