Kiedy sprzedaż nieruchomości jest zbyciem przedsiębiorstwa

Obrót nieruchomościami może w wielu przypadkach powodować wątpliwości przy ustaleniu konsekwencji w podatku od towarów i usług. Z jednej strony ustawa o VAT przewiduje bowiem zwolnienia dla dostaw niektórych nieruchomości, których nieprawidłowe zastosowanie niesie za sobą istotne konsekwencje zarówno dla sprzedawcy, jak i nabywcy. Z drugiej strony, transakcja zbycia nieruchomości może również, przy spełnieniu pewnych warunków, być transakcją zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, do której nie mają zastosowania przepisy ustawy o VAT.Jeżeli nieruchomość zostanie błędnie rozpoznana za niestanowiącą przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części i przy transakcji zostanie naliczony VAT należny, to po stronie nabywcy nie powstanie prawo do jego odliczenia. Z praktyki organów podatkowych wynika, że również po stronie sprzedawcy skorygowanie takiego rozliczenia VAT należnego może okazać się problematyczne. W odwrotnym przypadku - błędne uznanie nieruchomości za stanowiącą przedsiębiorstwo - problemy z fiskusem dotkną stronę zbywającą, która (nawet w dobrej wierze) nie zadeklarowała podatku należnego od transakcji. Dodatkowo, w każdej z tych sytuacji organ podatkowy ustali dodatkowe zobowiązanie podatkowe wynoszące zasadniczo 30 proc. (tzw. sankcja VAT).Przepisy ustawy o VAT nie definiują pojęcia przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 551 kodeksu cywilnego przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarcze i obejmuje w szczególności:1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;5. koncesje, licencje i zezwolenia;6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;8. tajemnice przedsiębiorstwa;9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.Za przedsiębiorstwo w świetle tej definicji mogłaby zostać przykładowo uznana nieruchomość gruntowa wraz z położonym na niej budynkiem, poprzez który prowadzona jest działalność gospodarcza w zakresie zakwaterowania lub wynajmu pomieszczeń, jeżeli przedmiotem sprzedaży byłoby również całe wyposażenie budynku, prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych w ramach prowadzonej działalności, należności, zobowiązania, księgi, prawo do posługiwania się nazwą, pracownicy, know-how oraz wszelkie inne przynależne materialne i niematerialne składniki majątku. Wątpliwości mogłyby się jednak nasuwać, gdyby w ramach transakcji z tego zbioru wykluczone zostały pewne elementy, takie jak przykładowo niektóre umowy lub wybrane środki trwałe lub wartości niematerialne.Przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa (ZCP) rozumie się natomiast organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.Z interpretacji indywidualnych oraz z orzeczeń sądów administracyjnych wynika, że o wydzieleniu organizacyjnym można mówić, jeżeli dana część przedsiębiorstwa jest wydzielona statutem, regulaminem lub innym aktem o podobnym charakterze, przykładowo jako dział, oddział lub zakład. Wyodrębnienie finansowe ma miejsce, jeżeli możliwe jest przyporządkowanie do danej części przedsiębiorstwa przynależnych do niej przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań.Dodatkowo, w wydawanych interpretacjach indywidualnych oraz w orzeczeniach podkreślany jest również warunek funkcjonalnego wyodrębnienia takiej części, poprzez które należy rozumieć zespół materialnych i niematerialnych składników majątku tworzący powiązaną ze sobą całość umożliwiającą realizację określonych zadań gospodarczych.Analizę uznania nieruchomości za zorganizowaną część przedsiębiorstwa przeprowadził przykładowo NSA w wyroku z 24 listopada 2016 r. (I FSK 1316/15). Sąd orzekł m.in., że „same w sobie nieruchomości (zabudowane nieruchomości) nie tworzą całości zdolnej do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej. Nie stanowią zatem zorganizowanej części przedsiębiorstwa, nawet jeżeli były wykorzystywane przez sprzedawcę również do działalności gospodarczej polegającej na wynajmowaniu tych nieruchomości lub ich części, albo znajdujących się na nich obiektów budowlanych i ich części. W sytuacji, gdy dany podmiot prowadzi tego rodzaju działalność poprzez wyodrębniony w strukturze organizacyjnej zakład (dział, wydział), obejmujący przypisane do tejże działalności w zakresie najmu nieruchomości, obsługę (pracowników), finansowanie, umowy, itp., sprzedaż takiego zakładu – jako całości – może spełniać warunek stosownego wyodrębnienia i zdolności do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej."Za zorganizowaną część przedsiębiorstwa mógłby przykładowo zostać uznany (jak w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 maja 2017 r., 0114-KDIP2-1.4010. 19.2017.1.JF) dział przedsiębiorstwa zajmujący się zarządzaniem nieruchomością, poszukiwaniem potencjalnych najemców, przeprowadzaniem analiz rentowności wynajmu nieruchomości, bieżącą konserwacją nieruchomości, przeprowadzaniem analiz możliwości gospodarczego wykorzystania nieruchomości (w tym monitorowaniem zapotrzebowania rynkowego) oraz, w przypadku osiągnięcia pozytywnych wyników analiz rynkowych, przeprowadzaniem inwestycji budowlanych, jeżeli, w celu realizacji założonych zadań, do takiego działu przypisana będzie część aktywów (w szczególności grunt i budynek wraz z przynależnymi środkami trwałymi oraz należności) i pasywów przedsiębiorstwa, związanych z prowadzoną działalnością. Ponadto, takiemu działowi powinny być przypisane: pracownicy, umowy oraz inne przynależne składniki.—Tomasz Piekielnik jest doradcą podatkowym, partnerem zarządzającym w kancelarii PBCpodstawa prawna: art. 6 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1221 ze zm.)Prawidłowa kwalifikacja konkretnej transakcji nieruchomościowej jako sprzedaży przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części może okazać się niezwykle problematyczna. Z punktu widzenia zarządzania podatkowym ryzykiem wynikającym z takich transakcji, strony powinny w szczególności dokładnie ustalić pomiędzy sobą z jakich konkretnie materialnych i niematerialnych elementów składa się przedmiot sprzedaży i odpowiednio opisać to w umowie cywilnoprawnej dokumentującej sprzedaż. Z punktu widzenia opodatkowania VAT każda taka transakcja powinna zostać poddana wnikliwej analizie. W świetle zasad opisanych w artykule, szczególna ostrożność zalecana jest zwłaszcza w przypadkach, w których - oprócz samej nieruchomości - przedmiotem sprzedaży są dodatkowo inne składniki majątku oraz w przypadkach, w których z przedmiotu sprzedaży stanowiącego przedsiębiorstwo lub dział przedsiębiorstwa prowadzący działalność gospodarczą związaną z nieruchomościami wyłączone zostały wybrane materialne lub niematerialne części lub określone umowy.