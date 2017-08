Nie ma korzyści, nie ma przychodu do opodatkowania

Komentarz eksperta

Tak wynika z interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 7 lipca 2017 r.We wniosku o interpretację urząd miejski wskazał, że planuje zorganizować dla wszystkich swoich pracowników wycieczkę o charakterze turystyczno-krajoznawczym na terenie Polski lub ewentualnie za granicą. Wycieczka zostanie sfinansowana ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej: zfśs). Wzięcie udziału w wycieczce nie będzie obowiązkowe dla pracowników. Urząd miejski planuje, aby wycieczka miała charakter integracyjny. Celem wyjazdu jest zwiększenie motywacji pracowników do pracy oraz polepszenie atmosfery, w której pracownicy wykonują pracę. Urząd miejski będzie znał liczbę pracowników biorących udział w wyciecze oraz koszty jej zorganizowania.Dodatkowo, urząd miejski we wniosku o interpretację wskazał, że planuje zorganizować spotkanie pracowników poza miejscowością, w której znajduje się jego siedziba. Spotkanie będzie miało charakter kulturalno-oświatowy lub sportowo-rekreacyjny, a jego celem będzie integracja, która pozwoli na zwiększanie motywacji pracowników do pracy. Również w tym przypadku impreza zostanie sfinansowana ze środków zakładowego funduszu.W związku z tym urząd miejski zwrócił się do Dyrektora KIS z wnioskiem o interpretację, w którym zapytał, czy koszt jednostkowy wycieczki i spotkania powinien stanowić dla pracowników przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca chciał także wiedzieć czy jako płatnik będzie obowiązany obliczyć i pobierać zaliczkę na PIT. Prezentując własne stanowisko urząd miejski wskazał, że przychód po stronie pracowników z tytułu nieodpłatnego świadczenia nie powstaje, gdyż udział w wycieczce lub imprezie o charakter integracyjnym nie powoduje osiągnięcia przez nich wymiernej korzyści majątkowej, ewentualnie zaoszczędzenia wydatku.Organ uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe.Kwestia zasadności przypisania pracownikom przychodu z tytułu udziału w imprezach i wycieczkach integracyjnych od wielu lat powoduje wątpliwości po stronie podatników, władz skarbowych oraz sądów administracyjnych.Zgodnie z przepisami ustawy o PIT, za przychody ze stosunku pracy uważa się również wartość nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Przepisy ustawy o PIT nie definiują przy tym, jakie nieodpłatne świadczenia przekazywane przez pracodawcę na rzecz pracowników należy traktować jako podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Z uwagi na to, władze skarbowe oraz sądy administracyjne wielokrotnie wypowiadały się w tej kwestii, w odniesieniu do różnych rodzajów świadczeń. Zarówno podejście władz skarbowych, jak i linia orzecznicza sądów administracyjnych w tym zakresie wielokrotnie przy tym ewoluowały, pogłębiając niepewność podatników co do zasad kwalifikacji poszczególnych świadczeń jako generujących po stronie pracowników przychód w PIT.Rozbieżności interpretacyjne zostały wyjaśnione przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 8 lipca 2014 r. (K 7/13). Sformułowano w nim kryteria, jakie muszą być spełnione, aby nieodpłatne świadczenie można było zakwalifikować jako przychód pracownika ze stosunku pracy. W opinii Trybunału Konstytucyjnego, w celu przypisania pracownikowi przychodu opodatkowanego PIT, muszą być spełnione następujące warunki:- świadczenie zostało spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie),- świadczenie zostało spełnione w interesie pracownika (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosło pracownikowi korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść,- świadczenie stanowi wymierną korzyść przypisaną indywidualnemu pracownikowi (korzyść nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).Trybunał Konstytucyjny wskazał, że dopiero łącznie spełnienie tych warunków powoduje powstanie po stronie pracownika przychodu podlegającego opodatkowaniu. Pomimo, iż wyrok ten nie stanowi wiążącej wykładni przepisów ustawy o PIT, to jednak ma on ogromne znaczenie praktyczne przy dokonywaniu ich interpretacji.W omawianej interpretacji organ, analizując czy uczestnictwo w planowanej wycieczce/ imprezie integracyjnej spowoduje powstanie po stronie pracowników przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenie, odwołał się właśnie do warunków wskazanych w ww. wyroku Trybunału Konstytucyjnego.W mojej ocenie, organ prawidłowo wskazał, że gdy pracodawca organizuje wycieczkę/ imprezę, której głównym celem jest integracja pracowników, mająca na celu polepszenie atmosfery pracy oraz zwiększenie motywacji pracowników, nie zostanie spełniony trzeci warunek wskazany w wyroku TK (tj. pracownik nie odniesie wymiernej i zindywidualizowanej korzyści). Świadczenia te niewątpliwie zostały bowiem spełnione w interesie pracodawcy, co w konsekwencji nie powoduje powstania po stronie pracownika przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zaś na spółce nie ciążą obowiązki płatnika.