Kuba szykuje sto tysięcy nowych łóżek

Kuba ma potężne plany rozwoju turystki przyjazdowej. Do 2030 roku w kraju tym ma powstać kolejnych 100 tysięcy pokojów hotelowych - informuje portal Touristik Aktuell. W ten sposób oferta zwiększyłaby się ponad dwukrotnie. Obecnie Kubańczycy dysponują 70 tysiącami pokojów w obiektach noclegowych.Kubańskie władze planują bowiem wypromowanie nowych kierunków turystycznych. Trwa budowa nowych hoteli w Ramon de Antilla, na półwyspie położonym na wschód od Playa Pesquero. Łącznie zaoferują one 19 tysięcy pokojów i klub golfowy. W Sagua la Grande, położonym na północ od Santa Clary, oraz na wyspach, które się tam znajdują, budowane jest około 2 tysięcy pokojów. Na Cayo Peredon Grande, na wschód od Cayo Coco, w najbliższych latach stanie 6 nowych hoteli.Inwestycje prowadzone są również w Hawanie. Niedawno otwarto tam Gran Hotel Manzana Kempinski, pierwszy obiekt na Karaibach należący do tej niemieckiej, luksusowej sieci. W stolicy powstaną też obiekty z sieci Iberostar i So Sofitel.