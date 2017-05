Roaming: UOKiK przyrzy się ofertom operatorów

Głównym celem regulacji prowadzającej zasadę „roam like at home” jest zniesienie różnic cenowych między taryfami krajowymi i taryfami roamingowymi. W praktyce oznacza to że konsumenci po 15 czerwca br. podróżując po UE powinni móc korzystać z roamingu na zasadach zbliżonych do tych na jakich korzystają w kraju - przypomina UOKiK.