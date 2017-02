Pudełko, które może uratować życie

W Białymstoku mieszka ponad 66 tys. seniorów w wieku co najmniej 60 lat, to niemal jedna czwarta wszystkich mieszkańców. I to właśnie do nich adresowana jest nowa akcja, która ruszyła w lutym. To „Pudełko życia". Dzięki niemu pomoc w nagłych sytuacjach będzie znacznie łatwiejsza i szybsza.

– Podobne działania na rzecz starszych osób starszych podjęto już wcześniej w wielu gminach i powiatach w Polsce. W województwie śląskim taka akcja odbyła się pod patronatem rzecznika praw obywatelskich. To cenna inicjatywa, bo zwiększa poczucie bezpieczeństwa osób starszych i samotnych – tłumaczy Kamila Busłowska z Urzędu Miasta w Białymstoku.

Na czym polega idea „pudełek życia"? Osoby starsze, schorowane, samotne umieszczają w nim najważniejsze informacje o sobie. Podają, na co wcześniej chorowali, na jakie alergie cierpią, jakie leki na co dzień zażywają. Poza tym w pudełku powinny się znaleźć najważniejsze numery telefonów do bliskich czy dyspozycje, co ratownicy mają zrobić z domowymi zwierzętami, a komu przekazać klucze do mieszkania, gdyby np. taka osoba w trybie nagłym musiała trafić do szpitala.

Do takiego pudełka, a w Białymstoku jest ono okrągłe i czerwone, można też włożyć wypisy ze szpitali. – Aby informacja o chorobach i lekach była wiarygodna, powinien podpisać ją lekarz rodzinny – radzi Anna Kowalska z białostockiego ratusza.

Pudełko z danymi powinno stać w lodówce, bo taki sprzęt znajduje się w każdym domu, w widocznym miejscu. Na jej drzwiach powinna znaleźć się informacja o „pudełku życia".

Po co to wszystko? – Informacje zawarte w karcie zostaną wykorzystane przez służby ratunkowe, gdy kontakt ze starszą osobą będzie utrudniony, np. po wylewie czy udarze, co może dramatycznie tę pomoc opóźnić, a w czasie akcji ratunkowej liczy się każda minuta – tłumaczą urzędnicy.

A Rafał Rudnicki, zastępca prezydenta Białegostoku, zauważa, że często się zdarza, że w chwili przyjazdu karetki pogotowia starsi ludzie nie są w stanie podać swoich podstawowych danych, o tym, co się z nim dzieje, dlatego taka informacja jest ważna dla ratowników. Podkreśla, że „pudełko życia" może uratować starszego człowieka, dlatego miasto stara się dotrzeć z nimi do jak największej liczby seniorów.

Pierwsze „pudełka życia" na początku lutego trafiły do białostockich seniorów – słuchaczy Uniwersytetu Zdrowego Seniora, który jest wspólnym projektem miejscowego Uniwersytetu Medycznego oraz ratusza. W zajęciach bierze udział 50 osób, które poszerzają wiedzę dotyczącą zdrowia, chorób wieku podeszłego, zdrowego stylu życia. W sumie odebrali oni ponad 100 zestawów, nie tylko dla siebie, ale i dla sąsiadów.

Białostoccy urzędnicy zamówili na razie 4 tys. takich pudełek. Można je otrzymać na parterze budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Słonimskiej 1 czy w budynku Departamentu Spraw Społecznych przy ul. gen. J. Bema 60/1. Są one także dostępne w organizacjach pozarządowych, które zajmują się osobami starszymi oraz w Polskim Czerwonym Krzyżu, Polskim Komitecie Pomocy Społecznej, w Caritasie. One też pomogą rozdać je seniorom.