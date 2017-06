Wakacyjne podchody z przyrodą w tle

Samorząd województwa łódzkiego chce zachęcić mieszkańców i turystów do odwiedzenia perełek regionu – miejsc najciekawszych przyrodniczo. Najpierw wymyślił entuzjastycznie przyjęty konkurs fotograficzny, a teraz kolejną wyjątkową atrakcję na lato. To fotogra, czyli aktywna zabawa, która przypomina dawne podchody, tyle że w zupełnie nowatorskim wydaniu.

– Jest to rodzaj rywalizacji, w której uczestnicy będą musieli odgadnąć hasło, rozwiązując zagadki w terenie, oraz wykonać zadania fotograficzne – mówi Łukasz Śwituniak z urzędu marszałkowskiego. – To pierwsza taka inicjatywa nie tylko w regionie, ale i w kraju – dodaje.

Oferta jest adresowana do wszystkich chcących aktywnie spędzić czas, w otoczeniu przyrody i docenić jej uroki.

Na czym ma polegać zabawa? Jej uczestnicy muszą przemierzyć trasę poprowadzoną przez zachwycające przyrodniczo tereny regionu. Podczas takiej wyprawy muszą bacznie obserwować otoczenie, co pomoże im rozwiązać zagadki – to pierwsza część zadania. Drugim elementem będzie uwiecznienie przyrody, ale w szczególny sposób.

Na przykład trzeba będzie znaleźć miejsce, gdzie rosną zawilce, tworząc kwietny dywan na leśnym podłożu. Kolejna wskazówka będzie brzmiała „sfotografuj te kwiaty z najniższej pozycji, jaką uda ci się osiągnąć". To – jak mówi Łukasz Śwituniak – jedno z przykładowych zadań, jakie na trasie mogą spotkać uczestnicy.

Fotogier będzie łącznie 15 – w tym jedna po Lesie Łagiewnickim w Łodzi, a 14 pozostałych zostanie rozegranych w parkach krajobrazowych regionu (po dwie z każdego parku). Start i meta będzie dokładnie określona, a trasy tak opisane, by każdy wiedział, jaki odcinek ma przejść i do jakiego punktu dotrzeć, by rozwiązać zagadkę, i pstryknąć fotkę.

To zabawa dla wszystkich – trasy fotogry będą rozsądnej długości, liczące od dwóch do pięciu kilometrów. – Nie za długie, bo nie każdy jest traperem, i morderczy dystans mógłby zniechęcić uczestników – mówi Śwituniak. W kolejnych tygodniach wakacji będą wskazane dwie najciekawsze trasy i ich będą dotyczyć zadania.

Którędy dokładnie przebiegną trasy – nad tym organizatorzy jeszcze pracują. Jednak – jak zapewniają – będą wyjątkowo atrakcyjne przyrodniczo, także dlatego, że są przygotowywane w porozumieniu z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, którego specjaliści najlepiej wiedzą, co warto zobaczyć. Na trasie znajdą się więc np. osobliwe miejsca, zachwycające kwiaty, charakterystyczne drzewa i generalnie – urzekające widoki.

Na każdej z tras trzeba będzie znaleźć i sfotografować po trzy miejsca, a uczestnicy fotogry będą mogli pochwalić się publiczności zrobionymi zdjęciami – te będą zamieszczane na specjalnej galerii w mediach społecznościowych.

Pierwsza fotogra po Lesie Łagiewnickim zostanie zainaugurowana już 11 czerwca podczas Pikniku Ekologicznego w Centrum Zarządzania Szlakiem Konnym w Łodzi. O tym, jakie są reguły zabawy, będą informowały ulotki rozdawane na pikniku, choć można je znaleźć także w internecie na stronie woj. łódzkiego na portalu Facebook. Potem wystarczy tylko przyjść na trasę i sprawdzić swoje umiejętności.

Obecna fotogra to już kolejny pomysł władz województwa na ciekawe spędzenie czasu i sposób na pokazanie uroków regionu. Pierwszą propozycją był konkurs fotograficzny z przyrodą jako motywem przewodnim. Ogłoszony w ubiegłym roku cieszył się dużym zainteresowaniem. Mieszkańcy amatorsko zajmujący się uwiecznianiem piękna natury nadesłali łącznie 86 zdjęć, a na nich zachwycające krajobrazy – lasy i łąki, jeziora, w których odbija się zachodzące słońce, kwiaty i dzikie zwierzęta. – Wszystkie świetne, bo zrobione z pasją i miłością do przyrody – zaznacza Łukasz Śwituniak.

Zdjęcia można podziwiać w internecie,i w wydanym w maju albumie „Przyroda województwa łódzkiego – oczami mieszkańców".