Walka o zdrowe zęby u dzieci

Choć samorząd finansuje lakierowanie i lakowanie zębów, to zainteresowanie taką pomocą jest niewielkie. Skorzystało z niej ok. 30 proc. uprawnionych dzieci. – Nasz program obejmuje opiekę profilaktyczną przeciwpróchniczą dla dzieci przedszkolnych w wieku 3–4 lata oraz szkolnych w wieku 12–13 lat – opowiada Alina Kuc z Urzędu Gminy w Białobrzegach. U dzieci młodszych cztery razy w roku jest przeprowadzany zabieg lakierowania zębów, u starszych – lakowania. W ubiegłym roku z takich zabiegów mogło skorzystać 505 dzieci. Z danych urzędu gminy za pierwsze półrocze 2016 wynika, że zęby lakierowano i lakowano zaledwie co trzeciemu z nich. – Ze wstępnych informacji za cały rok wynika, że ten odsetek się nie zmienił. Nie wiem, dlaczego tak mało dzieci z tego skorzystało – przyznaje Alina Kuc. Podkreśla, że jedynym warunkiem udziału w programie jest to, by dziecko nie miało próchnicy. – My ze swojej strony robimy wszystko, by zachęcić rodziców, by skorzystali z naszej oferty. Mocno reklamujemy akcję. Podobnych programów nie ma nigdzie na Podkarpaciu – zauważa urzędniczka. W tym roku władze gminy chcą objąć nim 496 najmłodszych, a w 2018 – 508.

W stolicy regionu uczniowie podstawówek mogą liczyć tylko na grupową profilaktykę próchnicy zębów metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi, czyli popularną od lat fluoryzację. Jest ona adresowana do blisko 10 tys. uczniów z 26 rzeszowskich szkół. – Faktyczna liczba uczniów, którzy mieli przeprowadzaną fluoryzację, uzależniona jest od wyrażenia zgody przez rodziców dzieci – przyznaje Maciej Chłodnicki, rzecznik urzędu miasta.

Rzeszów chciał też przeprowadzić działania profilaktyczne przeciwpróchnicze w przedszkolach, przeznaczając na to 25 tys. zł. – Brak było zainteresowania ze strony organizacji pozarządowych, więc nie doszły one do skutku – przyznaje Chłodnicki.