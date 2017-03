Krystyna otwarta na niemieckich pacjentów

A te szanse są bardzo duże, bo podczas marcowych targów ITB Berlin Uzdrowisko Busko-Zdrój podpisało list intencyjny o współpracy z IQS CERT EZIG (Europejskim Zgrupowaniem Interesów Gospodarczych), które współpracuje z kasami chorych oraz podmiotami z branży medycznej w Niemczech, Holandii, Szwajcarii, Austrii i Skandynawii.

– Dzięki temu porozumieniu możemy jeszcze aktywniej zabiegać o gości z zagranicy, znacznie szerzej otwierają się dla nas rynki europejskie. Polska znajduje się w sercu Europy, co ma ogromne znaczenie dla logistyki, a świętokrzyskie kurorty są z pewnością jedną z wizytówek regionu – wylicza Gerard Jakubowski, kierownik działu marketingu Uzdrowiska Busko-Zdrój.

Podkreśla, że unikalne w świecie lecznicze wody siarczkowe, szerokie spektrum leczonych i rehabilitowanych schorzeń oraz bardzo atrakcyjne ceny i jakość usług medycznych sprawiają, że oferta jest bardzo atrakcyjna dla klientów z zagranicy.

Sanatorium w Busku-Zdroju od blisko 200 lat skutecznie pomaga w leczeniu m.in dolegliwości ortopedyczno-urazowych, reumatologicznych, kardiologicznych, neurologicznych, dermatologicznych oraz rehabilituje pacjentów z rozpoznaniem dziecięcego porażenia mózgowego.

Jego częścią jest Uzdrowiskowy Szpital Kompleksowej Rehabilitacji Krystyna. Na początku roku placówka uzyskała certyfikat IQS MED „Top European Medical Services". – Droga do certyfikacji wiodła przez złożony system oceny szpitala w wielu kategoriach, m.in. specjalizacji, infrastruktury, zasobów, organizacji i zarządzania, realizacji usług medycznych, komunikacji i informacji, bezpieczeństwa, minimalizacji ryzyka zakażeń, zadowolenia klientów, zarządzania ryzykiem, poziomu realizacji usług – wylicza Gerard Jakubowski.

Szpital musiał sporo inwestować, by otrzymać takie wyróżnienie. Dwa lata temu otwarto choćby przebudowany i zmodernizowany pawilon C, czteropiętrowy obiekt, w którym na najniższym poziomie jest baza zabiegowa, a na pozostałych część hotelowa na 161 miejsc. Inwestycja kosztowała ok. 14 mln zł, z czego ponad połowa to dotacje unijne.

– Bardzo dobre wyniki leczenia w szpitalu uzdrowiskowym Krystyna sprawiają, że zainteresowanie kuracją tutaj jest bardzo duże. Niestety, ograniczona ilość miejsc nie pozwalała dotąd na przyjęcie wszystkich. Teraz to możliwe – chwaliła się dyrekcja podczas uroczystego otwarcia pawilonu.

W Polsce jest w sumie osiem placówek z certyfikatem IQS MED. To m.in. Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi w Opolu, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum także w Opolu, prywatne centrum medycyny estetycznej z Wrocławia czy gabinety stomatologiczne.

W kategorii sanatorium otrzymała go jedynie Krystyna. Dzięki certyfikatowi oraz porozumieniu z IQS CERT EZIG do świętokrzyskiego sanatorium będą przyjeżdżać goście i pacjenci z Europy Zachodniej, zwłaszcza Niemiec i Skandynawii. – Liczymy na to, że pierwsze efekty porozumienia to perspektywa już najbliższych tygodni. Docelowo liczymy nie tylko na gości z Niemiec, ale i Belgii, Holandii, Austrii czy Francji – wylicza Jakubowski.

Zdradza, że w kręgu zainteresowań uzdrowiska są zwłaszcza kraje skandynawskie. – Fakt, że działamy na wspólnym rynku europejskim, powinien przyspieszyć, a w wielu wypadkach również uprościć procedury związane z refundacją świadczeń medycznych swoim obywatelom przez kasy chorych tych państw – tłumaczy przedstawiciel uzdrowiska.

Świętokrzyskie uzdrowisko jest przygotowane na obsługę ok. 500 pacjentów z Niemiec rocznie. – Każdego roku odwiedza nas kilkuset gości z zagranicy, w tym również zza oceanu. Łącznie obsługujemy rocznie ponad 25 tys. pacjentów – wylicza Gerard Jakubowski.

Dodaje, że trwają rozmowy z touroperatorami w Europie Zachodniej specjalizującymi się w turystyce zdrowotnej. – To wymagający segment rynku, gdzie potrzebna jest ogromna wiedza i doświadczenie, dlatego bardzo starannie dobieramy partnerów do współpracy – tłumaczy.

Uzdrowisko nadal inwestuje w szpital Krystyna. Kosztem 15 mln zł (część będzie pochodzić z dotacji unijnych) ma zostać przeprowadzona modernizacja i rozbudowa oddziału kardiologicznego. – Zostanie on m.in. doposażony w nowoczesny sprzęt diagnostyczny i rehabilitacyjny, zwiększy się liczba łóżek – wylicza kierownik marketingu uzdrowiska. W szpitalu zaplanowano też wymianę niecki basenowej wraz ze zmianą sposobu uzdatniania wody.

