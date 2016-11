Opole zaprasza na urodziny

Bułgarska księżniczka Wiola tak oczarowała statecznego, prawie 40-letniego księcia Kazimierza I Opolskiego, że ten postawił się z nią ożenić, a z rodzinnego Opola uczynić miasto godne swej pani.

To dla niej opolski władca zdecydował się rozbudować gród, otoczyć go murami i wybudować w nim zamek, wzmacniając stolicę swego księstwa i dając impuls do rozwoju.

Historycy są zgodni – nie było politycznych przesłanek do zawierania tego małżeństwa. Czy zatem to miłość sprawiła, że książę Kazimierz I poślubił poznaną podczas wyprawy krzyżowej księżną Wiolę?

W 2017 r. Opole obchodzić będzie 800-lecie tych wydarzeń. Świętowanie jubileuszu już się rozpoczęło i potrwa cały rok. M.in. Muzeum Polskiej Piosenki ogłosiło już konkurs na piosenkę o mieście. Niezależnie od tego znany muzyk Wojciech Mazolewski stworzy dedykowany Opolu utwór.

Od Sylwestra do Sylwestra

Obchody oficjalnie zostaną zainaugurowane podczas najbliższej Nocy Sylwestrowej. Na opolskim rynku wystąpi z koncertem gwiazda polskiej sceny muzycznej w specjalnej oprawie z okazji 800-lecia. Odbędzie się też huczny pokaz sztucznych ogni.

Feta rozpocznie się na opolskim rynku 31 grudnia o godz. 21. Gwiazdą wieczoru będzie Kayah. Artystka jest Ambasadorem Stolicy Polskiej Piosenki. Dla gości przygotowano wiele atrakcji i konkursów z nagrodami. Koncert przygotowało miasto we współpracy z Narodowym Centrum Polskiej Piosenki.

W lutym rozpocznie się cykl ośmiu otwartych koncertów na osiem wieków miasta.

Do września mieszkańcy będą mogli posłuchać muzyki z różnych okresów historycznych – od chorałów gregoriańskich po elektroniczne rytmy – w wyjątkowych miejscach na terenie miasta. W tym samym miesiącu zaplanowano także wielki bal charytatywny na 350 osób oraz otwarcie wyremontowanej hali widowiskowo-sportowej „Okrąglak", w której zostanie rozegrany ogólnopolski turniej sportowy.

W marcu czterdziestoosobowa grupa naukowców weźmie udział w międzynarodowej konferencji „Praca, Nauka, Cnota" poświęconej historii i wielokulturowości Opola. Jedną z nowości będzie kwietniowe Święto Wojciechowe, poświęcone patronowi miasta. Przygotowano jarmark historyczny, spektakl plenerowy o św. Wojciechu, a także Wielki Test Wiedzy o Historii Opola.

W okresie wiosenno-letnim zostanie udostępniona dla zwiedzających wieża ratuszowa. W majowy długi weekend do Opola zjadą się zaś rycerze z całej Europy, a podczas Dni Opola w amfiteatrze odbędzie się specjalny koncert jubileuszowy. Opolanie będą mogli wziąć również udział w widowisku plenerowym łączącym w sobie teatr, taniec, światło i muzykę.

W czerwcu oprócz festiwalu piosenki, odbędzie się koncert znanej międzynarodowej gwiazdy. Kto to będzie? To na razie tajemnica. W lipcu nad Odrą zostanie wystawiony spektakl plenerowy ukazujący związki miasta z rzeką, w tym również tragiczną kartę historii – powódź tysiąclecia w 20. rocznicę tego wydarzenia.

W wakacje odbędą się m.in. zawody z udziałem kilkudziesięciu ekip baloniarskich. Wrześniowy Jarmark Franciszkański także będzie powiązany z 800-leciem miasta. W Opolu odbędzie się parada historyczna z udziałem mieszkańców i zaproszonych gości.

Przez cały rok miasto będzie wyjątkowo przystrojone. Osiemsetlecie stolicy regionu zakończy zabawa sylwestrowa 2017/18.

Piastowie i Habsburgowie

Zamku Piastowskiego, który książę Kazimierz wybudował dla swej księżniczki na opolskim Ostrówku, już nie ma. Decyzję o jego wyburzeniu podjęto w 1928 r. Została po nim tylko wieża ocalona dzięki protestom ówczesnych polskich mieszkańców miasta. Wybudowana została ok. 1300 roku lub w połowie XIV w. To jeden z najstarszych w kraju, a także dzięki transmisjom festiwalowym, jeden z najbardziej znanych zabytków architektury obronnej.

Niedaleko tego miejsca jest amfiteatr, w którym odbywają się festiwale. Od 1963 roku organizowany jest tam Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej.

Historia Opola nie jest wcale krótsza od historii Gniezna czy Krakowa. W średniowieczu nazwą „opole" nazywano terytorium, na którym mieszkali rolnicy. Pierwszy historyczny przekaz o Opolu, grodzie leżącym nad Odrą, znajduje się w zapiskach, znanych pod tytułem „Geograf Bawarski", pochodzących z połowy IX wieku. Początki Opola, miasta nad Odrą, wiążą się z osobą księcia Kazimierza, prawnuka Bolesława Krzywoustego, za czasów którego Opole uzyskało prawa miejskie (XIII wiek), a w 1283 roku zostało stolicą księstwa.

Po śmierci ostatniego z Piastów Opolskich – Jana III Dobrego (1497–1532) – Opole na ponad 200 lat trafiło pod rządy Habsburgów. Ożywienie gospodarcze nastąpiło dopiero pod panowaniem Prus.

Podkreśleniem rosnącej rangi Opola był fakt przeniesienia po I wojnie światowej okręgowej dyrekcji kolei z Katowic do Opola.

Opole, miasto na skrzyżowaniu szlaków handlowych Europy, od najdawniejszych czasów było znaczącym węzłem komunikacyjnym. W 1843 r. zbudowano pierwsze połączenie kolejowe z Wrocławiem. Na rozwój transportu kolejowego oraz wodnego znaczący wpływ w połowie XIX wieku miał rozwój przemysłu cementowego.

Okres po I wojnie światowej opisywany jest przez historyków jako czasy stagnacji, wręcz regresu gospodarczego miasta. Również działania wojenne spustoszyły miasto. Zniszczeniu uległo ok. 900 domów, większość zakładów przemysłowych oraz mosty.

W wyniku jałtańskiego podziału Europy, Śląsk i Opole przypadły Polsce. Rozpoczęła się szybka odbudowa, której towarzyszyło niemal błyskawiczne zasiedlanie. Nie tylko przez repatriantów, ale także przybyszów z innych rejonów Polski.

Opole, pod koniec stycznia 1945 roku liczące zaledwie ponad 200 mieszkańców, w czerwcu tegoż roku miało już ponad 5 tys. obywateli, a rok później – ponad 27 tys.

Stolica piosenki

Od lat Opole kojarzy się z Krajowym Festiwalem Piosenki Polskiej. W mieście wyznaczona została Trasa Festiwalowa, po której „prowadzą" niewielkie ptasie budki, nawiązujące wyglądem do Wieży Piastowskiej.

Na trasie tej znajdują się m.in. amfiteatr, Staw Zamkowy z grającą opolskie przeboje fontanną, multimedialne Muzeum Polskiej Piosenki, usiane rzeźbami piosenkarzy i kompozytorów Wzgórze Uniwersyteckie czy Aleja Gwiazd Polskiej Piosenki pod opolskim Ratuszem.

Co roku podczas festiwalu swoje gwiazdy odsłaniają tam kolejni znani artyści. Mają je już m.in. Maryla Rodowicz, Kora, Lady Pank, Edyta Górniak.

