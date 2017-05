Klejnoty współczesności nad Odrą

Galeria Sztuki Współczesnej przygotowała prezent dla mieszkańców miasta z okazji jubileuszu 800-lecia istnienia w postaci wystawy prac, ukazującej twórczość najważniejszych artystów polskich tworzących w XXI wieku. Lista jest imponująca. Są na niej obecni Oskar Dawicki, Edward Dwurnik, Zbigniew Libera, Wilhelm Sasnal. A przecież to nie wszystko. Będzie można zobaczyć prace takich artystów jak m.in. Basia Bańda, Robert Maciejuk, Anna Ostoya, Zbigniew Rogalski, Grupa Twożywo, Krzysztof Zieliński, Jakub Julian Ziółkowski.

Nie tylko obrazy

Otwarcie wystawy nastąpi 27 maja, a potrwa do 2 lipca. Nie będzie to ekspozycja, jakich wiele, które ograniczają się do bankietu bez obecności znamienitych postaci. Odbędzie się oprowadzanie Oskara Dawickiego oraz Kamili Bondar, prezeski Fundacji Sztuki Polskiej ING, bez której nie byłoby możliwe zorganizowanie ekspozycji.

Potem spotkanie ze sztuką współczesną przeniesie się do foyer Teatru Dramatycznego im. Jana Kochanowskiego, gdzie odbędzie się projekcja filmu „Performer" w reżyserii Macieja Sobieszczańskiego i Łukasza Rondudy.

Scenariusz filmu został oparty na książce „W połowie puste. Życie i twórczość Oskara Dawickiego" autorstwa Łukasza Gorczycy i Łukasza Rondudy. Tak jak w filmie wątki autentyczne mieszają się tam z fikcyjnymi.

Bohaterem jest żyjący współcześnie artysta performer, czyli Oskar Dawicki. Szuka dla siebie miejsca we współczesnym świecie i nie idzie na kompromisy, często ryzykując własne życie lub zdrowie. Znakiem rozpoznawczym jego performance'ów jest lśniąca brokatowa marynarka.

Poznajemy go w momencie przełomowym, gdy jego Mentor (Zbigniew Warpechowski) jest umierający. Warpechowski jest także mistrzem postaci nazwanej Najdroższy (Andrzej Chyra), przyjaciela Oskara z dzieciństwa. Ale także rywala, który postawił na bardziej komercyjną sztukę i odniósł ogromny sukces finansowy. Skomplikowane relacje łączą Dawickiego również z Galerzystką (Agata Buzek), która jest jego marszandką oraz kochanką.

Cienka granica

Kuratorka Agnieszka Dela-Kropiowska, pracując nad koncepcją ekspozycji, nawiązała do dwóch kategorii Augustyna z Hippony – „czujnej uwagi" oraz „dostrzegania", które wiązał z teraźniejszością. Miały one przeprowadzać przyszłość w przeszłość.

Największy paradoks polega na tym, że żyjąc współczesnością i teraźniejszością cały czas, nie jesteśmy w stanie dokładnie jej określić. Marzenia, sentymenty, oczekiwania i przewidywania sprawiają, że obraz teraźniejszości się rozmywa. Związki teraźniejszości z przeszłością i przyszłością powodują, że granice te są niezwykle delikatne i bardzo łatwe do przeoczenia.

Nie da się wykluczyć, że najwierniejszym świadectwem „teraz" jest ponawiane spojrzenie w lustro, dokumentowanie chwili i ciągła próba rejestracji czasu. Dzisiejsza prasa będzie jutro nieaktualna, lecz, jak zauważa Jadwiga Sawicka, na teraźniejszość składają się takie „mikroskopijne rany, pozorne dramaty i całe to przejmowanie się byle czym". Lustrem teraźniejszości są bezwzględnie prace, jakie można zobaczyć na wystawie.

Razem z Zachętą

Dzieła pochodzą z kolekcji Fundacji Sztuki Polskiej ING, która od ponad 17 lat angażuje się we wspieranie i popularyzację polskiej sztuki współczesnej. Systematycznie tworzy kolekcję prac powstałych w Polsce po 1990 roku, która liczy obecnie ponad 170 dzieł. Fundacja organizuje również projekty wystawiennicze z najważniejszymi instytucjami kultury, wydaje publikacje oraz prowadzi działania o charakterze edukacyjnym. Dobrym tego przykładem jest wystawa w opolskiej Galerii Sztuki Współczesnej.

Oprócz dzieł klasyków stanowiących filary kolekcji znajdują się w niej głównie prace artystów młodego pokolenia – urodzonych w latach 70. i 80. XX wieku.

Opiekę merytoryczną nad kolekcją od przeszło dziesięciu lat sprawuje Hanna Wróblewska, dyrektorka Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki. Fundacja wspiera zaś Zachętę dotacjami pozwalającymi na zakup nowych prac. Zachęta zostanie też właścicielem kolekcji Fundacji, gdyby ta zakończyła kiedyś swoją działalność. Na co dzień zbiory Fundacji towarzyszą pracownikom i klientom Grupy ING. Obrazy, fotografie i rzeźby zakupione do kolekcji, a także murale powstałe pod patronatem Fundacji eksponowane są w budynkach centrali w Warszawie i Katowicach.

Dodatkowe atrakcje

Nie tylko otwarcie będzie wyjątkowe. 1 czerwca w Dzień Dziecka o godzinie 17 przygotowana będzie gra dla dzieci i rodziców oraz słodki poczęstunek. 3 czerwca o godzinie 12 odbędą się warsztaty rodzinne. Wejściówki należy odebrać od 29 maja 6 czerwca, o godz. 17 zaplanowano oprowadzanie kuratorskie w języku angielskim, zaś 11 czerwca o godzinie 16 po polsku. Godzinę później będzie oprowadzana grupa głuchoniemych.

