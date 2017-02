Kształcą przyszłych pilotów

W przyszłym roku ma tam powstać klasa adresowana do stewardes. – Polskie Linie Lotnicze LOT objęły Liceum w Puszczy Mariańskiej swoim patronatem. Jest to współpraca wizerunkowa oraz edukacyjna – tłumaczy Adrian Kubicki, rzecznik PLL LOT.

Od trzydziestu lat patronem Liceum Ogólnokształcącemu w Puszczy Mariańskiej jest Czesław Tański – prekursor lotnictwa w Polsce. – To obliguje szkołę do rozwijania zainteresowań uczniów, szczególnie tych związanych z awiacją i inżynierią. Skuteczność działań liceum potwierdzają znakomici absolwenci – inżynierowie, piloci i stewardesy – tłumaczy dyrekcja szkoły.

Jak tłumaczy Adrian Kubicki, przewoźnik chce być postrzegany wśród młodych ludzi jako nowoczesna i profesjonalna linia lotnicza. – Liczymy, że w ten sposób staniemy się chętniej wybieranym przewoźnikiem wśród młodych podróżujących – tłumaczy przedstawiciel LOT.

W ramach współpracy przewoźnik stara się ubogacać ofertę edukacyjną liceum. Uczniowie liceum mogą dokładnie zapoznać się z kabiną pilotów samolotu, a także zgłębić tajniki pracy zarówno na lotnisku, jak i w powietrzu. – Jesteśmy otwarci na wizyty uczniów i chętnie odsłonimy przed nimi kulisy swojego działania, wykorzystując do tego wiedzę i doświadczenie naszych ekspertów – tłumaczy Adrian Kubicki. Podkreśla, że dzięki tej współpracy firma zamierza zachęcać licealistów do wiązania swojego zawodowego życia z lotnictwem w różnych jego aspektach. – LOT jest dziś w Polsce największą linią lotniczą, która – w związku ze swoim rozwojem – potencjalnie może stać się atrakcyjnym pracodawcą dla wielu młodych ludzi – tłumaczy rzecznik przewoźnika.

Adrian Kubicki zdradza, że LOT chętnie angażuje się w różne projekty edukacyjne, a współpraca z liceum w Puszczy Mariańskiej nie jest jedyną tego typu. Niedawno przewoźnik rozpoczął też współpracę z Politechniką Rzeszowską, gdzie dzieli się swoją wiedzą ze studentami uczelni. – Współpraca z liceum w Puszczy Mariańskiej nie ma charakteru komercyjnego. Jedyne, co LOT inwestuje w tę współpracę, to materiały promocyjne oraz czas i wiedzę swoich ekspertów – podkreśla Adrian Kubicki. Z nawiązania współpracy cieszy się sama szkoła. „Czujemy się niezwykle wyróżnieni spośród polskich szkół, ale też szczególnie odpowiedzialni za jakość nauczania. Wierzymy, że dzięki współpracy z PLL LOT nasi uczniowie odnajdą motywację do systematycznej nauki języków i przedmiotów ścisłych w klasie politechnicznej" – tłumaczy dyrekcja placówki na stronie internetowej. Od przyszłego roku dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego w Puszczy Mariańskiej zamierza stworzyć klasę dla stewardes. W nowej klasie uczniowie będą mogli liczyć na rozszerzone zajęcia z języków obcych i dyplomacji. Polskie Linie Lotnicze LOT już od roku szkolnego 2014/2015 współpracują z LO im. Marszałka J. Piłsudskiego w Warszawie, które prowadzi klasę personelu pokładowego.