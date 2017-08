Przestrzeganie prawa pacjenta w Polsce

Dwa prawa: do świadczeń zdrowotnych i dostępu do dokumentacji, nie są w Polsce przestrzegane w stopniu wysokim – czytamy w sprawozdaniu rzecznika praw pacjenta za 2016 r. W stopniu średnim nie przestrzega się prawa pacjenta do informacji, do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych oraz do poszanowania intymności i godności.

Za prawa przestrzegane co do zasady rzecznik uznał prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych, do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie oraz do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Za przestrzegane rzecznik uznał też prawo do opieki duszpasterskiej i do zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych.

W 2016 r. do biura rzecznika wpłynęło 68 832 zapytań, spraw i sygnałów. 336 razy występował do właściwych organów i instytucji w sprawie poprawy przestrzegania praw pacjenta w Polsce. Przeprowadzono 1360 postępowań wyjaśniających, w których stwierdzono 552 naruszenia praw pacjenta w sprawach indywidualnych. W przypadku 420 naruszeń (83 proc.) podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych niezwłocznie przyjęły do realizacji zalecenia i wnioski rzecznika.

Rzecznik wydał 51 decyzji w związku z naruszeniem zbiorowych praw pacjentów. Spośród 13, które zostały zaskarżone do sądów administracyjnych, żadnej nie udało się skutecznie zakwestionować.

Zdaniem rzecznika praw pacjenta w 2016 r. mocne strony systemu ochrony praw pacjentów nieznacznie przeważały nad słabymi. Rzecznik chwali różnorodność form działania służących ochronie praw pacjentów – od postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów po ochronę praw indywidualnych, w tym działalność rzeczników praw pacjenta szpitala psychiatrycznego w placówkach psychiatrycznych.

