Wycena nowych leków i technologii dla ministra zdrowia

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Suplementy diety z agmatyną mogą wrócić do siłowni

Suplemety to nie leki

Minister zdrowia będzie zatwierdzał projekt wyceny świadczeń przygotowany przez prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) dla nowego leku czy technologii medycznej. Umożliwi to nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, nazywana ustawą o ratunkowym dostępie do technologii lekowych.

Sprawdzanie rekomendacji

Zdaniem ekspertów zmiany w art. 31e–31h ustawy ostatecznie uzależnią rekomendacje prezesa AOTMiT od ministra zdrowia. Do tej pory prezes agencji nie musiał konsultować z ministrem treści rekomendacji, którą przygotowywał na podstawie analizy technologii medycznych HTA, opierając się na wynikach badań klinicznych i opiniach ekspertów. Teraz przed publikacją pokaże ją ministrowi, a jeśli ten jej nie zaaprobuje – posłusznie ją zmieni. Choć w uzasadnieniu projektu napisano, że minister będzie mógł dokonać zmiany taryf w projektach prezesa agencji „w szczególnych przypadkach", eksperci obawiają się, że stanie się to regułą. Zdaniem mecenas Pauliny Kieszkowskiej-Knapik, adwokat i specjalistki prawa medycznego, zmiana jest bulwersująca z definicji.

Były prezes NFZ Marcin Pakulski uważa, że taki zapis oznacza dalszą centralizację taryfikacji. – Jeśli minister uzna, że terapia jest skuteczna, ale go na nią nie stać, zmieni rekomendację na negatywną – tłumaczy. Jego zdaniem zapis jest konsekwencją projektowanych zmian w ustawie refundacyjnej – wprowadzenia do niej refundacji wyrobów medycznych i zasady częściowej odpłatności dla pacjentów. – Limity miała ustalać AOTMiT, więc resort chciał ją sobie podporządkować – uważa Pakulski. – Takie rozwiązanie zwiększa także odpowiedzialność ministra. Jeśli obniży jakieś taryfy i ktoś mu udowodni, że z tego powodu umarło kilkadziesiąt osób, będzie za to osobiście odpowiedzialny – zauważa.

Przypomina, że niezależność agencji wystawiana była na próbę już przez rząd ubiegłej kadencji.

Niezależne ciała posłuszne Miodowej

W lutym 2015 r. wiceminister odpowiedzialny za gospodarkę lekami wysłał do AOTMiT list, w którym miał napisać, że „minister z niepokojem przyjmuje przedkładanie skuteczności klinicznej nad efektywność kosztową", a w przypadku skutecznych, ale bardzo drogich leków opinia powinna być negatywna. Wcześniej dzięki nowelizacji ustawy o świadczeniach zdrowotnych wybór nowego prezesa NFZ i możliwość jego odwołania powierzono ministrowi zdrowia. Dotychczas wybierał i odwoływał go premier, co uniezależniało szefa Funduszu od szefa resortu zdrowia.

Projekt nowelizacji pojawił się po tym, gdy prezes NFZ Agnieszka Pachciarz złożyła do wojewódzkiego sądu administracyjnego skargę na ówczesnego ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza. Chodziło o zapłatę przez resort za świadczenia osób niezgłoszonych do ubezpieczenia, ale uprawnionych do świadczeń.

etap legislacyjny: po pierwszym czytaniu w komisji

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: k.kowalska@rp.pl