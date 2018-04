Pacjentki nie dostają zaproszeń na cytologię i mammografię

Pacjentki nie dostajš zaproszeń na cytologię i mammografię, bo ministerstwo nie może znaleŸć podstawy prawnej.

Od ponad dwóch lat Polki nie dostajš pocztš oficjalnych zaproszeń na przesiewowe badania mammograficzne i cytologiczne. W 2015 r., po dziesięciu latach wysyłki, resort zdrowia dopatrzył się bowiem, że nie ma podstawy prawnej do korzystania z NFZ-owskiego Systemu Informatycznego Monitorowania Profilaktyki (SIMP). I choć blisko dwa lata temu urzędnicy zapewniali, że pracujš nad rozwišzaniem problemu, nadal go nie rozwikłali. Tymczasem zdaniem lekarzy brak zaproszeń przełoży się na mniejszš zgłaszalnoœć na badania, a co za tym idzie – wzrost umieralnoœci na nowotwory piersi i szyjki macicy.

– Chociaż program przesiewowy badań cytologicznych był daleki od ideału, a zgłaszalnoœć nie przekraczała 20 proc., spowodował on poprawę œwiadomoœci kobiet i sprawił, że pamiętajš o badaniach profilaktycznych – mówił podczas zeszłotygodniowej konferencji „Debaty onkologiczne 2018" dr hab. Andrzej Nowakowski z Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Tłumaczył, że statystyki były zaniżone, bo badanie w ramach programu przesiewowego NFZ wyceniał niżej niż poza nim, więc ginekolodzy wykonywali je jako częœć zwykłej wizyty. – Według danych z 2014 r. z badań cytologicznych regularnie co trzy lata korzystało blisko 75 proc. kobiet, o 6 pkt proc. więcej niż w 2011 r. – mówi specjalista.

I choć resort zdrowia zapewnia „Rzeczpospolitš", że „uzyskuje stale zwiększajšcš się zgłaszalnoœć na badania", statystyki temu przeczš. Podczas gdy w 2015 r. na badania piersi w ramach programu przesiewowego zgłaszało się 41,6 proc. kobiet w wieku 50–69 lat (45,5 proc. łšcznie z przychodniami specjalistycznymi), to rok póŸniej ten odsetek zmniejszył się do 38 proc. (42,2 proc. łšcznie). Spadła również zgłaszalnoœć na badania cytologiczne – z 20 proc. w ramach programu (42,11 proc. łšcznie) w 2015 r. do 16,5 proc. w ramach programu (38,9 proc.) w 2016 r.

Mniejszš zgłaszalnoœć na profilaktyczne badania mammograficzne obserwujš także onkolodzy. Lekarze z Dolnoœlšskiego Centrum Onkologii przyznajš, że badajš znacznie mniej pacjentek niż za czasów wysyłki zaproszeń. Podobnie jest w wielu miejscach kraju.

A wszystko przez legislacyjny impas w Ministerstwie Zdrowia, które od końca 2016 r. szuka sposobu na legalne korzystanie z bazy SIMP. Zgodnie z ówczesnš interpretacjš generalnego inspektora danych osobowych SIMP jako narzędzie do rozliczania œwiadczeń nie jest przeznaczony do gromadzenia i przetwarzania danych medycznych ani do wysyłki zaproszeń. NFZ nie miał więc prawa udostępniać gromadzonych w nim danych obejmujšcych imię, nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania, wojewódzkim oœrodkom koordynujšcym (WOK), które adresowały zaproszenia.

I choć w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2016–2024 w kierunku raka szyjki macicy i raka piersi powinno zostać przebadanych jak najwięcej Polek, dane z SIMP nadal nie trafiły do Centralnego Oœrodka Koordynujšcego, który przejšł funkcje zlikwidowanych pod koniec 2015 r. WOK.

Resort zdrowia zapewnia, że w ramach zachęcania do przesiewowych badań profilaktyki nowotworowej prowadzi działania promocyjne, edukacyjne i informacyjne, m.in. za poœrednictwem ogólnopolskich stacji radiowych i telewizyjnych. Temat badań poruszany był też w popularnych serialach, takich jak „Pierwsza miłoœć" w TVP i „Lekarze na start" telewizji Puls. Specjaliœci z Dolnoœlšskiego Centrum Onkologii sprawdzili jednak, że nic nie zastšpi bezpoœredniej wysyłki zaproszeń pocztš.