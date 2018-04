Rodzic nie zapłaci za pobyt z dzieckiem w szpitalu

Udowodniono naukowo, że obecnoœć rodzica przyspiesza proces leczenia. Tym bardziej szpital nie powinien pobierać od niego opłat za towarzyszenie dziecku na sali chorych – mówi minister zdrowia. I zapowiada zmiany legislacyjne.

Zapis o tym, że szpital nie może pobierać od rodzica opłat za pobyt z dzieckiem na oddziale, ma się znaleŸć w nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, nad której projektem pracuje resort. – Dopuszczalne będš tylko opłaty za dodatkowy pokój czy posiłki dla rodzica – mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski.

O zniesienie opłat dla rodziców towarzyszšcych w szpitalu swoim chorym dzieciom organizacje pacjentów apelowały wielokrotnie. Dziœ wiele szpitali wymaga od opiekunów uiszczenia kwoty za pobyt z dzieckiem w nocy, a opłaty wahajš się od kilku nawet do kilkunastu złotych za dobę. W stołecznym Centrum Zdrowia Dziecka pobyt nocny (od godz. 20 do 7 rano) kosztuje 6,80 zł za noc, a opłatę szpital tłumaczy wzrostem kosztów użytkowania pomieszczeń i zużycia mediów. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach za możliwoœć całodobowej opieki nad dzieckiem pobiera 15 zł. Nic za towarzyszenie dziecku rodzice nie zapłacš m.in. w Szpitalu Dziecięcym im. Prof. Jana Bogdanowicza na Niekłańskiej w Warszawie.

O zniesienie opłat za pobyt rodziców na oddziale z dzieckiem już w lutym 2017 r. wystšpił do ówczesnego ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. „Niektóre szpitale utrudniajš pobyt rodziców na oddziałach dziecięcych czy też pobierajš opłaty za realizację praw pacjenta, o których mowa w art. 33 ust. 1 i 34 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w wysokoœci niewspółmiernej do poniesionych przez szpital kosztów, np. 10 zł za dobę za możliwoœć rozłożenia przez rodzica własnej karimaty na podłodze przy łóżku dziecka" – pisał RPD do ministra Radziwiłła. Dodał, że podmiot leczniczy ma obowišzek zapewnienia właœciwych warunków pobytu i leczenia pacjenta, a te – w przypadku dziecka – obejmujš także możliwoœć pobytu rodziców. „Z punktu widzenia dobra dziecka, możliwoœć zagwarantowania mu możliwie najczęstszych i nieograniczonych kontaktów z osobami bliskimi jest zasadna i pożšdana" – pisał RPD.

Podkreœlał, że podmiot leczniczy jest prawnie zobligowany do zapewnienia warunków pobytu także dla rodziców i opiekunów dziecka – art. 22 ust. 1 ustawy o działalnoœci leczniczej stanowi, że pomieszczenia i urzšdzenia podmiotu wykonujšcego działalnoœć leczniczš odpowiadajš wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalnoœci leczniczej oraz zakresu udzielanych œwiadczeń zdrowotnych, a zgodnie z ust. 8 częœci Y załšcznika nr 1 do rozporzšdzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urzšdzenia podmiotu wykonujšcego działalnoœć leczniczš, w oddziale dziecięcym zapewnia się dodatkowe łóżka w pokojach dzieci lub w odrębnym pomieszczeniu przeznaczone dla rodziców lub opiekunów dziecka.

Minister zapewnia, że zmiany maja wejœć w życie za około 3 miesišce.