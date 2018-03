Nie budujmy debaty nad aborcją na półprawdach - komentuje Tomasz Pietryga

Zszokowały mnie wypowiedzi pani Katarzyny von Alexandrowitsch z ruchu społecznego Dziewuchy Dziewuchom, współorganizatora czarnego protestu, który w pištek odbył się w wielu polskich miastach.

W sobotę na antenie TVN24 aktywistka przyznała, że intencjš kierowanego przez niš ruchu jest liberalizacja prawa aborcyjnego. Zakładał jš projekt komitetu Ratujmy Kobiety, który umożliwia przerwanie cišży do 12. tygodnia. Pytanie tylko, czy tysišce kobiet bioršcych udział w pištkowych protestach miały œwiadomoœć, że takie sš intencje organizatorów. Obserwujšc marsz, miałem bowiem wrażenie, że kobiety sprzeciwiajš się zaostrzeniu tego prawa. A między utrzymaniem status quo a liberalizacjš przepisów jest kosmiczna przepaœć.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Czy w ten sposób emocje kobiet, które sprzeciwiajš się naruszaniu obowišzujšcego kompromisu, nie sš traktowane przez aktywistki w sposób instrumentalny?

To zresztš niejedyna półprawda, jakš próbowano się w tej sprawie posłużyć. Druga to sprawianie wrażenia, jakoby projekt ustawy ograniczajšcej aborcję był autorstwa PiS. Manifestacja pod siedzibš partii na ul. Nowogrodzkiej w Warszawie odniosła efekt. Jeżeli przeczyta się relacje niektórych zagranicznych mediów, można wywnioskować, że partia Jarosława Kaczyńskiego po raz kolejny podnosi rękę na wolnoœci obywatelskie. Tymczasem PiS nie tylko nie ma nic wspólnego z tym projektem (został on złożony w procedurze obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej), ale od poczštku stara się unikać tematu aborcji. Jarosław Kaczyński zdaje sobie sprawę, że ten temat to miękkie polityczne podbrzusze jego partii, w które regularnie próbujš uderzać opozycja i organizacje lewicowe. Gdyby rzšdzšca partia naprawdę chciała zaostrzyć prawo aborcyjne, mogłaby to zrobić w cišgu kilku dni. A to, że PiS robi w tej kwestii uniki i nie jest uczciwy wobec swoich wyborców, to już zupełnie inny temat.

Półprawdš starano się również posługiwać w kontekœcie „terroru Koœcioła", który dšży jakoby do stworzenia w Polsce „państwa wyznaniowego" i chce „urzšdzić kobietom piekło". A przecież w kwestii ochrony życia stanowisko Koœcioła jest jednoznaczne i niezmienne. Koœciół opiera swoje działanie na sferze duchowej, nie doraŸnej polityce. Można oczywiœcie wycišgnšć, doœć liczne zresztš, wypowiedzi i listy jednego lub drugiego biskupa w sprawie aborcji, podgrzewajšc tym samym emocje. Tylko po co?

Uproszczenia i półprawdy nigdy nie stanš się trwałym fundamentem budowania czegokolwiek. A ich stosowanie w tak poważnych sprawach jak dyskusja o aborcji jest po prostu niegodne.