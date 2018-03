Szczepienia dzieci - jest obywatelski projekt ustawy

Odejœcie od obowišzku szczepionkowego i możliwoœć zgłoszenia osobiœcie odczynu poszczepiennego przewiduje obywatelski projekt ustawy o dobrowolnoœci szczepień.

Szczepienia w Polsce powinny być dobrowolne, jak w 19 krajach europejskich, m.in. w Danii, w Czechach, na Słowacji czy w Niemczech – uważajš członkowie Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP. I zbierajš podpisy pod obywatelskim projektem nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaŸnych u ludzi, łagodzšcym dzisiejsze przepisy. Projekt utrzymuje jednak obowišzek szczepień ochronnych, gdy wojewoda lub minister ogłosi stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii.

Autorzy projektu chcš też zmian w zgłaszaniu NOP do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Projekt daje takie prawo także osobie poddajšcej się szczepieniu bšdŸ jej przedstawicielom prawnym.

– Takie rozwišzanie jest zgodne z dyrektywš Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2010/84/UE z 15 grudnia 2010 r. zmieniajšcej – w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii – dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszšcego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi – mówi Arkadiusz Tetela, pełnomocnik rodziców, których dzieci ucierpiały na skutek niepożšdanych odczynów poszczepiennych (NOP).

Dziœ w Polsce takiego zgłoszenia dokonuje lekarz, co zdaniem adwokata powoduje, że staje się sędziš we własnej sprawie.

– Lekarz niejako musiał „donosić" na siebie, gdy błędnie zakwalifikował do szczepienia – tłumaczy i dodaje, że gdyby medyk zakwalifikował do szczepienia osobę chorš, w jego interesie byłoby niezgłaszanie niepożšdanego odczynu poszczepiennego.

Zgodnie z projektem podczas kwalifikacji do szczepienia lekarz miałby dokładnie informować o zwišzanym z nim ryzyku, a po szczepieniu przeprowadzać szczegółowy wywiad. Rodzice mieliby też zyskać prawo do zgłaszania uwag do zmian kalendarza szczepień.

Polska jako jedyna prowadzi przymus szczepień, nie prowadzšc jednoczeœnie systemu odszkodowawczego. Tymczasem Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał tę sytuację za naruszajšcš art. 8 konwencji praw człowieka – mówi Arkadiusz Tetela.

Krytycy obecnego systemu szczepień podkreœlajš także brak nadzoru sšdowego nad prowadzonym przez Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) rejestrem NOP. Twierdzš, że zdarzajš się przypadki, gdy NOP zakwalifikowany przez lekarza jako ciężki (powodujšcy utratę przytomnoœci lub koniecznoœć hospitalizacji) wpisywany jest do rejestru jako lekki (takim jest zmiana skórna czy niewysoka goršczka). Nie podoba im się też, że za prowadzenie rejestru odpowiedzialny jest GIS, który jednoczeœnie zachęca do szczepienia dzieci, używajšc argumentu o znikomej liczbie ciężkich odczynów poszczepiennych, nieprzekraczajšcej dziesięciu rocznie.

Zdaniem sceptyków to właœnie w obowišzujšcych przepisach należy upatrywać przyczyn coraz większej niechęci do szczepienia dzieci. A ta roœnie lawinowo. W 2017 r. poddania dziecka obowišzkowym szczepieniom odmówiło ponad 30 tys. rodziców – prawie 25 proc. więcej niż rok wczeœniej (w 2016 r. było ich 23,1 tys., w 2015 r. – 16,7 tys., a w 2014 r. – 12,6 tys.).

Jak podkreœla Arkadiusz Tetela, niedostatki systemu dostrzegajš też sšdy, które ani razu nie przychyliły się do wniosku o odebranie lub ograniczenie praw rodzicielskich za odmowę zaszczepienia dziecka.

We wrzeœniu 2017 r. głoœno było o parze z Białogardu, która nie zgodziła się na zaszczepienie noworodka w pierwszej dobie życia i podanie mu profilaktycznie witaminy K. Szpital zawiadomił sšd rodzinny, który zdecydował o ograniczeniu praw rodzicielskich. Przerażeni rodzice zabrali córkę ze szpitala i postanowili się ukrywać. Sšd Rejonowy w Białogardzie postanowił, że nie ma podstaw do ograniczenia im praw, a rodzice dobrze opiekujš się dzieckiem.

