RZECZoPRAWIE - Natalia Łojko: lekarze nie mogą przerzucić na farmaceutów ustalania stopnia odpłatności za lek na receptę

Tylko lekarz jest w stanie ustalić stan zdrowia pacjenta i wskazać poziom refundacji przepisanego mu leku. Farmaceuta nie ma do tego ani wiedzy ani uprawnień.

W porozumieniach Ministra Zdrowia z rezydentami wpisano postulat odbiurokratyzowania pracy lekarza, w tym zniesienie obowišzku okreœlania przez lekarza poziomu odpłatnoœci za lek na recepcie. Projekt rozporzšdzenia ws. recept zakłada realizuje ten postulat i zakłada, że stopień odpłatnoœci za lek będzie okreœlał farmaceuta w aptece. Czy jednak jest to w ogóle możliwe? O tym w programie #RZECZoPRAWIE Karolina Kowalska rozmawiała z Natališ Łojko, radcš prawnym z kancelarii KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński.

- Oczywiœcie praca lekarzy jest bardzo zbiurokratyzowana i należy im się wsparcie. Ale tylko lekarz może okreœlić wskazania refundacyjne. Sš one bowiem zwišzane ze wskazaniami klinicznymi, które wynikajš ze stanu zdrowia pacjenta. A ten może ustalić tylko lekarz, który ma odpowiedniš wiedzę i narzędzia, by stawiać diagnozę. Farmaceuta nie ma do tego uprawnień zawodowych ani warunków. Nie wyobrażam sobie, aby pacjent w kolejce w aptece był odpytywany przez aptekarza o stan zdrowia czy wskazania, jakie otrzymał od lekarza - powiedziała mec. Łojko.

Lekarze walczš z obowišzkiem okreœlania odpłatnoœci za lek nie tylko z powodu nadmiernej biurokratyzacji swej pracy, ale też z powodu kar, jakie im grożš na niewłaœciwe wypisanie recepty, czy błędne okreœlenie poziomu odpłatnoœci za lek.

- Prezes NFZ na podstawie swojego zarzšdzenia może nakładać kary finansowe, które się kumulujš: 200 zł za niewłaœciwe wypisanie recepty i dodatkowa kara za niewłaœciwe okreœlenie poziomu odpłatnoœci. Nie dziwię się lekarzom, że szukajš sposobu, aby tych kar uniknšć. Tym bardziej, że odpłatnoœć wynika ze zmienianego co dwa miesišce obwieszczenia ministra zdrowia i lekarze po prostu nie nadšżajš za tymi zmianami - wyjaœniła prawniczka.

Natalia Łojko opowiedziała o sprawie pewnego lekarza, którego NFZ ukarał gigantycznš kwotš 60 tys. zł za niewłaœciwie prowadzonš dokumentację medycznš i przepisane na jej podstawie leki dla siebie i żony. Nie budziło wštpliwoœci, że oboje majš prawo do refundacji, ale w dokumentacji brakowało pewnych mało istotnych elementów. NFZ wygrał spór w dwóch instancjach.

- Dopiero SN przyjrzał się istocie problemu: jak ma prawo karać NFZ. Obowišzujšce przepisy wskazywały, że NFZ ma prawo nałożyć karę w wysokoœci kwoty nienależnej refundacji. Powstało pytanie: czy kara NFZ to odszkodowanie czy też sankcja niezależna od szkody. SN w bardzo pięknym wyroku - w którym odwołał się do podstaw filozoficznych prawa, do konstytucji - orzekł, że NFZ może karać jeżeli poniósł szkodę. Musi jš zatem najpierw wykazać - powiedziała mec. Łojko.

Jak zatem rozwišzać problem wystawiania recept na refundowane leki tak, by uczynić zadoœć także oczekiwaniom lekarzy?

- Nierealne jest moim zdaniem zniesienie obecnego systemu refundacji, czyli refundacji zwišzanej z okreœlonymi wskazaniami wynikajšcymi ze stanu zdrowia.

Ale lekarz powinien mieć przede wszystkim czas na badanie pacjenta i rozmowę z nim. W czynnoœciach zwišzanych z obowišzkami biurokratycznymi, z dokumentacjš medycznš mógłby go wesprzeć asystent medyczny. Tak jest za granicš.

Konieczne jest także odstšpienie od automatycznego i skumulowanego karania lekarzy na podstawie zarzšdzenia prezesa NFZ. Zarzšdzenie nie powinno regulować sposobu udzielania usług zdrowotnych i służyć do wydania decyzji dotyczšcych obywateli.

Natomiast uważam za nieuzasadnione przeniesienie na farmaceutów obowišzku decydowania o poziomie odpłatnoœci za leki. Na szczęœcie projekt, który miałby taki obowišzek wprowadzić, jest w konsultacjach i jest szansa, że zostanie zmieniony - powiedziała mec. Natalia Łojko.