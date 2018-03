Sieć szpitali: 34 szpitale z mniejszym ryczałtem na pierwsze półrocze

40 proc. szpitali w czwartym kwartale 2017 r. zrealizowała ryczałt w niemal stu procentach i może liczyć na takie same finansowanie na obecne półrocze.

Wstępne wyniki analizy wykonania ryczałtu za pierwszy okres rozliczeniowy działania sieci szpitali ogłosił podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach prezes Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) Andrzej Jacyna. Zastrzegł jednak, ze wyniki sš wstępne, a ostateczne znane będš dopiero w drugiej połowie marca.

Prezes NFZ przyznał, że w częœci województw wyliczenia sš już gotowe. Wiadomo, że najwiecej szpitali przekroczyło planowany ryczałt w Małopolsce i Wielkopolsce. Tamtejsze placówki będš mogły liczyć na wyższe finansowanie w kolejnym okresie rozliczeniowym.

Wiadomo też, że 34 szpitale wykonały ryczałt poniżej 90 proc., co znaczy, że w marcu dostanš 30 proc. pieniędzy mniej - żeby wyrównać nadpłacone stawki za styczeń i luty.

Jak przyznał prezes Jacyna, największa grupa szpitali - 40 proc. - to te, które z realizacjš ryczałtu trafiły w punkt - zmieœciły się między 98 a 102 proc. jego wartoœci.

Prezes Jacyna przyznał, że w ocenie NFZ częœć dyrektorów szpitali nie do końca zrozumiała zasady. - Chociażby moja wizyta na Podlasiu pokazała, że nie ma zrozumienia, co to ryczałt. Œwiadczeniodawcy pokazywali kwoty nadwykonań w ryczałcie i chcieli, by zostały one zapłacone - ubolewał.