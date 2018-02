RZECZoPRAWIE - Marcin Węgrzyniak: e-recepty, czyli z kodem kreskowym do apteki

E-recepty nie da zgubić, a każdy z wypisanych przez lekarza produktów leczniczych będzie można wykupić w innej aptece, co obecnie nie jest możliwe bez utraty prawa do refundacji.

W pištek w Siedlcach i Skierniewicach ruszył pilotaż e-recepty. Dlaczego akurat w tych miastach? - na to pytanie odpowiedział w programie #RZECZoPRAWIE Marcin Węgrzyniak, dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ)

Poniżej dalsza częœć artykułu

- Przy wdrażaniu tak dużej zmiany trzeba działać małymi krokami. Chcieliœmy przetestować system w dwóch mniejszych miastach, by na mniejszej populacji zweryfikować, czy wszystkie nasze założenia sš prawidłowe. Poza tym akurat podmioty lecznicze z tych dwóch miast (przychodnie przyszpitalne i przychodnie niezwišzane ze szpitalami) były bardzo zainteresowane tym pilotażem - wyjaœnił ekspert.

Dodał, że do udziału w pilotażu zostały zaproszone wszystkie apteki z tych miast. - To ważne, aby pacjent nie musiał szukać apteki, w której mógłby zrealizować e-receptę - powiedział Marcin Węgrzyniak.

Jak wyjaœnił, pilotaż odbywa się etapami. Teraz sprawdzane sš połšczenia techniczne między lecznicami a aptekami. Pacjenci będš mogli realizować e-recepty od kwietnia.

- Pilotaż potrwa do wrzeœnia. Następnie będziemy zapraszali kolejne miejscowoœci, by podpięły się do sytemu. Zgodnie z planami rzšdu 1 stycznia 2020 r. wszystkie recepty powinny być już e-receptami - poinformował dyrektor CSIOZ.

Jak się to będzie odbywać w praktyce? Już teraz lekarze majš aplikacje gabinetowe, które dajš możliwoœć wystawienia e-recepty, ale obecnie jeszcze trzeba jš wydrukować. Po zmianach nie trzeba będzie tego robić. Zamiast tego, lekarz będzie wysyłał receptę do systemu e-recepta.

- Dla pacjenta najistotniejszš sprawš będzie pozyskanie kodu kreskowego, który jest kluczem dostępowym do wystawionej e-recepty. Kod będzie zapisany w internetowym koncie pacjenta albo pacjent dostanie kod wydrukowany na tzw. wydruku informacyjnym. Kod trzeba będzie okazać w aptece. Po zeskanowaniu go czytnikiem kodów kreskowych aptekarz uzyska dostęp do wszystkich informacji zawartych w recepcie - wyjaœnił Marcin Węgrzyniak.

Internetowe konto pacjenta to aplikacja, za pomocš której pacjenci będš mogli realizować różne interakcje z publicznš służbš zdrowia. Na poczštek e-receptę.

- Po jej wdrożeniu pacjent będzie miał stały dostęp do wszystkich wystawionych recept, do informacji, jak te recepty zostały zrealizowane, do informacji o dawkowaniu leków na receptę - zachwalał Marcin Węgrzyniak w #RZECZoPRAWIE.