Aborcja: nie zaostrzać prawa

Zdecydowana większoœć, bo ponad 70 proc. badanych przez IBRiS, jest przeciwna zaostrzaniu prawa aborcyjnego. Mówiš „nie" likwidacji możliwoœci przeprowadzenia legalnej aborcji w przypadku „ciężkiej i nieusuwalnej wady płodu".

– Powody tego, że większoœć badanych jest „przeciw", sš takie same jak przy czarnych protestach. To przekonanie, że kobiecie odmawia się w ten sposób prawa do decyzji – analizuje dr Robert Sobiech z Collegium Civitas.

– Koniecznoœć urodzenia œmiertelnie chorego dziecka, mimo stwierdzenia na wczesnym etapie, że nie jest ono zdolne do samodzielnego życia, jest przez większoœć nieakceptowana – podkreœla socjolog.