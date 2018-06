Miliony dla szkół na wsparcie przekształcenia gimnazjów w szkoły podstawowe

Są środki na doposażenie szkolnych pracowni przyrodniczych. To kropla w morzu potrzeb - uważają samorządowcy.

229 szkół ubiega się w Ministerstwie Edukacji Narodowej o 14,4 mln zł. Jest to kwota, która ma im zrekompensować wydatki poniesione w tym i ubiegłym roku w związku z wprowadzoną reformą edukacji i przekształceniem gimnazjów w szkoły podstawowe.

Pomoc obejmuje wsparcie na doposażenie świetlic, wyposażenie pomieszczeń do nauki w odpowiednie dla dzieci meble oraz dostosowanie szkolnych sanitariatów do potrzeb dzieci młodszych.

Nie wiadomo jeszcze, jak wysokie będzie to dofinansowanie. W ubiegłym roku na doposażenie jednego pomieszczenia świetlicy można było otrzymać 25 tys. zł. Z kolei pomieszczenia do nauki – 10 tys. zł. Remontując sanitariaty, szkoły mogły liczyć na 30 tys. zł wsparcia.

– Ministerstwo w porozumieniu ze stroną samorządową ustaliło w ubiegłym roku maksymalne limity dofinansowania na poszczególne kryteria, dostosowując je do średniej wartości wnioskowanej w skali kraju, jednocześnie zapewniając, że kwota przyznana jest realnym i znacznym wsparciem w wykonaniu zadania – mówi Anna Ostrowska, rzecznik prasowy resortu edukacji. – Wnioski niektórych samorządów opiewały na kwoty znacznie przewyższające średnie wnioskowane z pozostałych samorządów, więc aby zapewnić sprawiedliwy i racjonalny podział rezerwy, został nałożony limit dofinansowania – dodaje urzędniczka.

Nie wiadomo jeszcze, jak wysokie będą to kwoty, bo limity na ten rok nie zostały jeszcze określone, ale najprawdopodobniej takie same jak w 2017 r.

Dodatkowo szkoły, które będą mieć od 1 września 2018 r. klasę V (dotyczy przedmiotów geografia i biologia) lub klasę VII lub VIII (dotyczy przedmiotów fizyka i chemia) i nie miały dotąd gimnazjum, mogą starać się o pieniądze na wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne do przedmiotów przyrodniczych. W tym roku do podziału są 172 mln zł.

– Te pieniądze to kropla w morzu potrzeb. Tym bardziej że pieniądze na pracownie przyrodnicze rozłożone są na cztery lata. Czyli teraz możemy starać się tylko o część pieniędzy. Oznacza to, że jeśli w gminie potrzebujemy ośmiu pracowni, w tym roku możemy zrobić tylko dwie – tłumaczy Marek Wójcik, ekspert Związku Miast Polskich. – Nie wiem, jak rozumieć te kryteria, ale chyba powinniśmy losować, które dzieci będą uczyły się w lepszych warunkach– dodaje samorządowiec. I przekonuje, że większość gmin wyłoży na to pieniądze z własnej kieszeni. – Nie mamy kilku lat na wdrażanie zmian. Musimy to robić już. Lepiej byłoby, gdyby pieniądze ptrzewidziane na 300+ przekazane zostały na dofinansowanie szkół – dodaje Wójcik.

Z wyliczeń Związku Miast Polskich wynika, że aby dostosować wszystkie szkoły do zmian wynikających z wprowadzonej we wrześniu 2017 r. reformy edukacji, trzeba wydać 1,5–2 mld zł. Tyle właśnie kosztuje wsparcie „Dobry start."

Wójcik chwali jednak możliwość starania się o rekompensatę środków wydanych w ubiegłym roku na dostosowanie szkół do wymogów reformy edukacji.

– Dzięki temu możemy w tym roku spokojnie kupić meble dla mniejszych dzieci. Już baliśmy się, że będziemy piłować nogi ławek – żartuje Wójcik. Ekspert obawia się jednak, że podobnie jak w ubiegłym roku, także w tym będą faworyzowane szkoły z mniejszych miejscowości. – Limit wydatków na poszczególne gminy powodował, że za to, co wystarczało w mniejszych miejscowościach, w dużych było tylko niewielkim dodatkiem – podsumowuje ekspert.