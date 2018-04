Narodowa Debata o Zdrowiu przesunięta na koniec kwietnia

Koncepcja długofalowych działań naprawczych w służbie zdrowia będzie musiała poczekać. Minister zdrowia przyznał w œrodę, że narodowa debata zostanie przesunięta o dwa tygodnie.

Narodowš Debatę o Zdrowiu, która zidentyfikuje obszary działań i nakreœli je na przyszłe lata minister zdrowia Łukasz Szumowski po raz pierwszy zapowiedział za poczštku lutego podczas spotkania z pacjentami z okazji Œwiatowego Dnia Chorego. Jednak już w wywiadzie z „Rzeczpospolitš" – pierwszym, jakiego udzielił jako minister, mówił, że „nie chce robić rewolucji, a przygotować grunt do tego, by w przyszłej kadencji zaproponować zmiany, które będš przedyskutowane z pacjentami, ze œrodowiskiem wszystkich zawodów medycznych i zwišzkami zawodowymi". - Nie przeprowadzimy głębokich, kierunkowych zmian bez prawdziwego konsensusu. Ciężko wskazać jedno konkretne rewolucyjne działanie, które doprowadziło do uszczelnienia systemu podatkowego. Myœlę, że podobnie jest w systemie opieki zdrowotnej. Na końcowy sukces złoży się właœnie wiele elementów, np. poprawa sprawnoœci administracji czy nowe narzędzia analityczne – mówił Michałowi Szułdrzyńskiemu.

Poniżej dalsza częœć artykułu

W œrodę szef resortu zdrowia wyjaœnił, dlaczego, wbrew zapowiedziom, 5 kwietnia nie poznamy składu rady programowej debaty, którš tworzyć miały wybitne osobistoœci œwiata medycyny. Nie zostanie on zaprezentowany w czwartek ze względu na posiedzenie Rady Ministrów i wyjazd ministra na zagranicznš konferencję.

Przedmiotem ogólnonarodowej debaty o zdrowiu ma być docelowy model ochrony zdrowia w Polsce w kontekœcie nie tylko systemu, ale i praw pacjenta. Zdaniem ekspertów to bardzo potrzebny dokument.