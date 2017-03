Podatek od zbycia nieruchomości nabytej w drodze spadkobrania przez gminę

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 12 grudnia 2016 r. (nr 2461-IBPP1.4512. 709.2016.1.LSz) rozstrzygnął kwestię opodatkowania VAT sprzedaży nieruchomości nabytej przez gminę w drodze spadkobrania. We wniosku gmina wskazała, że w 2011 r. nabyła prawo własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym. Do nabycia doszło na mocy postanowienia sądu rejonowego w sprawie stwierdzenia nabycia spadku po zmarłej, która nie pozostawiła innych spadkobierców. Jak gmina podkreśliła we wniosku, nabycie nieruchomości nastąpiło bez jej woli, gdyż zgodnie z art. 1023 Kodeksu cywilnego, nie mogła odrzucić spadku, przypadającego jej z mocy ustawy.

Gmina nie wykorzystywała przedmiotowej nieruchomości do jakiejkolwiek działalności, opodatkowanej lub zwolnionej z VAT, jak również nie dokonywała modernizacji lub ulepszeń ww. nieruchomości. Według wiedzy gminy, nieruchomość była wykorzystywana przez spadkodawczynię dla jej potrzeb mieszkaniowych.

W związku z planowaną sprzedażą nieruchomości, gmina wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretacji, w której zadała pytania czy planowana sprzedaż nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT, a w przypadku gdyby organ uznał, iż sprzedaż będzie podlegała opodatkowaniu VAT, czy będzie możliwe zastosowanie zwolnienia z VAT.

Prezentując własne stanowisko w sprawie, gmina uznała, że w jej ocenie sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze spadkobrania nie powinna podlegać opodatkowaniu VAT. Przedstawiając argumenty na poparcie swojego stanowiska gmina wskazała na postanowienie TSUE z 20 marca 2014 r. w sprawie C-72/13 oraz wyrok NSA z 5 grudnia 2014 r., sygn. akt I FSK 1547/14. Sąd stwierdził w nim, że „że dokonując zbycia mienia komunalnego nabytego w drodze spadkobrania jednostka samorządu terytorialnego nie prowadzi działalności, która mogłaby zostać uznana za działalność gospodarczą, o której mowa w art. 9 ust. 1 dyrektywy VAT oraz odpowiadającej mu regulacji art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Oznacza to, że dokonując takiej sprzedaży jednostka samorządu terytorialnego nie działa w charakterze podatnika podatku VAT, sama sprzedaż zaś - konsekwentnie - nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem". Gmina powołała się także na wyrok TSUE w sprawie C-180/10, z którego wynika że wykonywanie prawa własności nie może być uznane samo z siebie za prowadzenie działalności gospodarczej. Powyższe w ocenie gminy prowadzi do wniosku, że planowana przez nią sprzedaż nieruchomości nie stanowi działalności gospodarczej w myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, w związku z czym nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT.

Alternatywnie, na wypadek gdyby organ uznał stanowisko gminy w przedmiocie niepodlegania opodatkowaniu VAT za nieprawidłowe, gmina zadała pytanie, czy taka transakcja będzie korzystała ze zwolnienia z VAT wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 10 lub 10a ustawy o VAT. W ocenie gminy zwolnienie takie powinno przysługiwać, a na poparcie swojego stanowiska powołała się między innymi na wyrok NSA z 14 maja 2015 r., sygn. I FSK 382/14. We wskazanym wyroku sąd dokonał wykładni prounijnej pojęcia pierwszego zasiedlenia, zgodnie z którą należy je rozumieć możliwie szeroko, jako pierwsze zajęcie, używanie przez użytkownika po wybudowaniu budynku.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał stanowisko gminy za nieprawidłowe w przedmiocie niepodlegania opodatkowaniu sprzedaży nieruchomości oraz za prawidłowe w zakresie zastosowania zwolnienia z VAT opisanej transakcji. Organ wskazał, że czynności dokonywane przez gminę w związku ze sprzedażą, takie jak podawanie do publicznej wiadomości informacji o przetargu mają na celu poinformowanie potencjalnych nabywców o zamiarze sprzedaży nieruchomości i stanowią środki podobne do tych, stosowanych przez handlowców. Powyższe prowadzi w ocenie organu do wniosku, iż sprzedaż przez gminę nieruchomości stanowi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, a jednoczenie nie podlega wyłączeniu z zastosowania ustawy o VAT przewidzianego w art. 15 ust. 6 ustawy jako czynność cywilnoprawna. W kwestii zwolnienia, organ podzielił stanowisko gminy i potwierdził, że dla przedmiotowej transakcji znajdzie zastosowanie zwolnienie z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż pomiędzy pierwszym zasiedleniem a planowaną dostawą nieruchomości upłynął okres co najmniej 2 lat.

Komentarz eksperta

Janina Fornalik, doradca podatkowy, partner w MDDP

Moim zdaniem stanowisko organu podatkowego zaprezentowane w omawianej interpretacji jest niesłuszne. Sprzedaż nieruchomości przez gminę w sytuacji przedstawionej we wniosku nie powinna podlegać opodatkowaniu VAT, ponieważ została ona nabyta przez gminę z mocy prawa w drodze spadkobrania i nie była wykorzystywana dla potrzeb działalności gospodarczej gminy. W konsekwencji gmina nie dokonuje sprzedaży w ramach działalności gospodarczej, nie działa więc w charakterze podatnika VAT, podobnie jak osoby fizyczne sprzedające swój majątek prywatny. Samo zamieszczenie ogłoszenia dotyczącego sprzedaży nieruchomości nie może skutkować uznaniem gminy za podatnika, gdyż jest to element standardowych działań podejmowanych w celu sprzedaży nieruchomości i nie świadczy o profesjonalnym obrocie nieruchomościami, jak twierdzi organ. Uznanie za prawidłową argumentacji organu prowadziłoby do absurdalnych wniosków, iż każda osoba fizyczna sprzedająca prywatną nieruchomość (mieszkanie, działkę), jeśli zamieści ogłoszenie o sprzedaży, będzie uznawana za podatnika VAT. Organ pominął orzecznictwo dotyczące wprost sytuacji gmin, które otrzymały nieodpłatnie nieruchomości z mocy prawa, potwierdzające brak objęcia sprzedaży takich nieruchomości zakresem ustawy o VAT (np. wyrok NSA z 5.12.2014 r., sygn. akt I FSK 1547/14, wyrok WSA w Gliwicach z 12.07.2016 r., sygn. akt III SA/Gl 2483/15).