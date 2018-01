Rada wyraziła zgodę, bez określania warunków sprzedaży

Wykaz nieruchomoœci do sprzedaży mógł być ogłoszony po podjęciu uchwały na ten temat.

W uchwale z 30 czerwca 2017 r. Rada Miejska w Pajęcznie w woj. łódzkim wyraziła zgodę na zbycie 1 ha nieruchomoœci zabudowanej w Starych Gajęcicach.

Ponieważ we wsi, podobnie jak w całym powiecie pajęczańskim, ma swoje siedziby wiele firm, tutejsze grunty sš bardzo atrakcyjne.

Uchwałę zakwestionował wojewoda łódzki, stwierdzajšc jej nieważnoœć. Nie budziło jego wštpliwoœci, że nieruchomoœci gminne mogš być przedmiotem obrotu, a więc sprzedaży, zamiany, zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste czy w trwały zarzšd. Zastrzeżenia wojewody wywołał fakt, że uchwałę podjęto bez uprzedniego sporzšdzenia i podania do publicznej wiadomoœci przez 21 dni wykazu nieruchomoœci, przeznaczonych do sprzedaży. Taki obligatoryjny obowišzek proceduralny przewiduje art.35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami. W gminie Pajęczno wykaz sporzšdzono i podano do publicznej wiadomoœci dopiero po podjęciu uchwały przez Radę Gminy. Narusza to rażšco wspomniany przepis i zasadę jawnoœci, obowišzujšcš przy gospodarowaniu gminnymi nieruchomoœciami - stwierdził wojewoda.

Gmina Pajęczno zaskarżyła rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody do Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Łodzi. Jej zdaniem, art. 35 ust.1 u.g.n. wskazuje jedynie, w jakich przypadkach organ ma sporzšdzić wykaz oraz na jaki okres ma on być wywieszony i podany do publicznej wiadomoœci. Nie okreœla natomiast, że musi to nastšpić jeszcze przed podjęciem uchwały. Sporzšdzenie i opublikowanie wykazu jeszcze przed wyrażeniem zgody przez radę gminy na sprzedaż nieruchomoœci wprowadzałoby w błšd ich ewentualnych nabywców - argumentowała gmina. Z tego m.in. powodu w gminach podejmuje się w pierwszej kolejnoœci uchwałę o wyrażeniu zgody na wprowadzenie nieruchomoœci do obrotu, a dopiero póŸniej sporzšdza i publikuje odpowiedni wykaz.

Ponieważ przed podjęciem uchwały, wspomniana nieruchomoœć nie była przeznaczona do obrotu, sporzšdzanie wykazu jeszcze przed uchwałš byłoby bezprzedmiotowe. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na sprzedaż konkretnej nieruchomoœci nie jest też jednoznaczne z jej sprzedażš. O przeznaczeniu gminnej nieruchomoœci do obrotu decyduje bowiem wyłšcznie gmina, reprezentowana przez swój organ wykonawczy (wójta, burmistrza, prezydenta miasta), po uprzednim wyrażeniu zgody przez radę gminy.

W ocenie gminy, praktyka zaproponowana przez wojewodę jest nieuzasadniona także z ekonomicznego punktu widzenia. Zgodnie z art. 35 ust.2 pkt 6 u.g.n., wykaz zawiera cenę, co wišże się z koniecznoœciš poniesienia przez gminę kosztów sporzšdzenia operatu szacunkowego, majšcego okreœlić wartoœć nieruchomoœci, co do której nie ma pewnoœci, czy rada gminy wyrazi zgodę na wprowadzenie jej do obrotu.

WSA uwzględnił skargę gminy i uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody. Stwierdził, że Rada Miejska w Pajęcznie wyraziła jedynie zgodę na sprzedaż nieruchomoœci, bez okreœlania jakichkolwiek jej warunków. W ocenie sšdu, uchwała dopiero otwierała drogę do wprowadzenia nieruchomoœci do obrotu, i nie zajmowała się kolejnoœciš czynnoœci proceduralnych. W istocie wojewoda nie wskazał przepisów, które zostały rażšco naruszone. A przy przyjęciu, że publikacja wykazu stanowi wprowadzenie nieruchomoœci do obrotu, dokonanie go bez uprzedniej zgody właœciwego organu gminy, naruszałoby prawo. Nie było więc podstaw do stwierdzenia nieważnoœci uchwały. Mijałoby się też z celem i narażało gminę na niepotrzebne wydatki sporzšdzanie kosztownych wycen nieruchomoœci w sytuacji, gdy nie byłaby jeszcze przesšdzona kwestia jej ewentualnego zbycia - stwierdził WSA. Wojewoda może natomiast zaskarżyć do sšdu administracyjnego samš uchwałę.

sygnatura akt: II SA/Łd 760/17