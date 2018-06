Marcin Ostrowski CFO, RADIO NET: Zyskaliśmy wiarygodność

Marcin Ostrowski CFO, RADIO NET

Rz: Co Radio Net dostało dzięki temu projektowi?

Marcin Ostrowski: Wzmocnienie wiarygodności przede wszystkim i potężne wypchnięcie na rynek – i na nasz rynek mediowy, ale też na rynek kapitałowy, ponieważ nasz projekt nadal poszukuje funduszy na rozwój. Uwiarygodnienie w oczach inwestorów. Kolejną korzyścią jest ekspozycja międzynarodowa. A także za środki z grantu dokończyliśmy rozwój produktu do gotowości rynkowej.

Co konkretnie zyskaliście?

Przede wszystkim kontakty, spotkania i warsztaty. To była bardzo wielka pomoc, która pomogła nam uzmysłowić sobie, co teraz robimy źle i co może spowodować, że do wybranych celów nie dojdziemy. Ułożyliśmy na nowo cele i zbudowaliśmy ścieżkę, jak do nich dojść. Nazwisko Kulczyk otwiera wiele drzwi nie tylko w Polsce, także te, na których otwarcie sami musielibyśmy pracować długo i ciężko. Oraz grant i opcja wejścia Mantaray VC w następnej rundzie. Poza tym IBM udzielił nam wsparcia w postaci konkretnej infrastruktury, za którą nie musimy płacić, jest to pomoc rzędu setek tysięcy złotych.

Czym się zajmuje pańska firma? Sama nazwa wskazuje, że zapewne nie jest w eterze, tylko w sieci.

Spółka Radio Net Media Ltd. dostarcza usługę AdTonos, która służy do programowalnego zarządzania reklamami w radiach. Jest to usługa typu marketplace, gdzie reklamodawca, nadawca i słuchacz, spotykając się, uzyskują konkretne wymierne korzyści, niwelując przy tym dotychczasowe niedomagania rynku reklamowego. Reklamodawca dostanie nowy kanał komunikacji z konsumentem, miejsce reklamowe dla targetowanych reklam programowalnych wspartych marką radia w modelu performance oraz możliwość wejścia w natychmiastową interakcję z użytkownikiem/słuchaczem, coś, czego dotychczas w radiu nie otrzymywali. Nadawca kolejne źródło przychodu i wyeliminowanie kosztów serwerów streamingowych, a jak wiemy – radio i TV cierpią obecnie na odpływ budżetów reklamowych do online i AdTonos odwraca ten trend. Słuchacz otrzyma nowe, lepsze doświadczenie w konsumpcji reklam, dostanie reklamy dopasowane do swoich preferencji. Dla mnie jako słuchacza dużą korzyścią jest to, że nie będę słuchać reklam produktów nieodpowiednich dla mnie, np. farmaceutyków dla kobiet, a wysłucham reklamy np. marki samochodowej, coś, co jest mi bliższe, i nie spowoduje irytacji. Kolejną korzyścią będzie to, że w trakcie lub zaraz po wysłuchaniu reklamy będę mógł wejść w interakcję z marką i poprosić o szczegóły oferty lub kontakt ze strony reklamodawcy.