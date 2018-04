Nowe technologie wspierają ubezpieczycieli i klientów

Wykorzystanie aplikacji mobilnej do likwidacji szkód przyspiesza wypłatę odszkodowania oraz zapewnia klientowi możliwoœć sprawdzania na bieżšco, co dzieje się w jego sprawie. - mówi Agnieszka Antol kierujšca wydziałem rozwoju systemów likwidacji szkód w Warcie.

Rz: Jak nowe technologie mogš pomóc w likwidacji szkód? Jak ubezpieczyciele je wykorzystujš?

Agnieszka Antol: Z naszych obserwacji wynika, że nowe technologie zwiększajš satysfakcję klientów. Oferujemy im rozwišzania, które z jednej strony sš proste i użyteczne, a z drugiej majš wpływ na przyspieszenie procesu likwidacji szkody. Wiemy, że tego oczekujš od nas klienci.

Co proponuje Warta?

Proces likwidacji szkód jest bardzo złożony. Składa się na niego wiele rozwišzań, z których znaczšca większoœć nie jest widoczna dla klienta, a ma wielki udział w szybko i przyjaŸnie rozwišzanej sprawie. Nowoczesny system likwidacyjny, innowacyjne narzędzia dla rzeczoznawców i osób analizujšcych sprawy klientów majš niebagatelny wpływ na zadowolenie klienta.

Oczywiœcie najwięcej uwagi przycišgajš rozwišzania, z których ubezpieczony korzysta bezpoœrednio. Dla naszych klientów kluczowa z pewnoœciš pozostaje działajšca od dwóch lat Warta Mobile, najbardziej kompleksowa aplikacja na polskim rynku do zarzšdzania likwidacjš szkody. Jest ona bezpłatna i całkowicie bezpieczna, zabezpiecza jš indywidualny kod PIN, który użytkownik tworzy podczas procesu rejestracji.

Na czym polega Warta Mobile?

Dzięki pełnej integracji z naszym systemem do likwidacji szkód każdy przesłany przez klienta dokument, zdjęcie czy film jest automatycznie umieszczany w elektronicznej teczce szkodowej klienta. Może on również na bieżšco œledzić proces, ma dostęp do dokumentów zwišzanych ze sprawš i może kontrolować ich obieg. Interfejs jest przejrzysty i praktyczny dla użytkownika, a wbudowany komunikator umożliwia kontakt z osobš prowadzšcš sprawę.

Jakie sš korzyœci dla klientów? Co właœciwie mogš zyskać?

Rozwišzanie to znaczšco skraca czas i przyspiesza likwidację. Generalnie aplikacja sprawia, że klient może czynnie uczestniczyć w ustalaniu rozmiaru szkody, korzystajšc dodatkowo z opcji wysyłania zdjęć lub oględzin przez smartfona.

Co więcej, dzięki wprowadzeniu możliwoœci zgłaszania szkód przez Facebook Messengera cały proces likwidacji w Warcie klient może przejœć za pomocš rozwišzań i aplikacji mobilnych.

To ukłon w stronę setek tysięcy osób, które obecnie nie wyobrażajš sobie chodzenia na pocztę, skanowania dokumentów, a czasami nawet rozmowy telefonicznej z konsultantem.

Kontakt klienta z Wartš również wznieœliœmy na nowy poziom, wykorzystujšc do tego celu bota na naszym profilu w aplikacji Facebook Messenger. Obecnie niemal 70 proc. zapytań klientów w tym kanale jest obsługiwanych przez sztucznš inteligencję.

W jakich rodzajach ubezpieczeń można korzystać z Warta Mobile?

W każdym rodzaju szkody, z wyłšczeniem szkód życiowych. Najchętniej klienci likwidujš za jej pomocš szkody komunikacyjne i majštkowe indywidualne, wtedy gdy klient występuje z roszczeniem we własnym imieniu.

Czy często klienci korzystajš z aplikacji?

Zdecydowanie tak. Już w co czwartej szkodzie korzystajš z tego rozwišzania. Do tego pozytywne oceny na Google Play wystawiane przez klientów potwierdzajš przydatnoœć aplikacji.

Zdjęcia, na podstawie których szacowana jest wysokoœć szkody, mogš być niewystarczajšce, gdyż może ona okazać się większa, niż to się wydaje na pierwszy rzut oka. Jakie klient ma wtedy możliwoœci?

Zdjęcia stanowiš jedynie fundament do szacowania szkody. W razie potrzeby rzeczoznawca może wykonać zdalne oględziny za pomocš kamery w telefonie klienta. Oczywiœcie za jego zgodš.

Dopiero w najtrudniejszych sprawach zniszczone auto czy mienie jest oglšdane przez przedstawiciela Warty na miejscu.

Czy to rozwišzanie przyspiesza likwidację szkody? Bo szybkie otrzymanie odszkodowania jest dla klientów sprawš priorytetowš.

Warta Mobile jest jednš z najbardziej wszechstronnych aplikacji wykorzystywanych w Europie przez ubezpieczycieli, która posiada tak szeroki i kompleksowy zakres funkcjonalnoœci dla klientów. Dzięki niej sprawy naszych klientów mogš być rozwišzywane zdecydowanie szybciej.

W tym celu dodaliœmy również w ubiegłym roku nowš funkcjonalnoœć, której zadaniem jest umożliwienie klientom samowyliczenia wysokoœci odszkodowania za szkodę w pojeŸdzie. Samo rozwišzanie jest proste i intuicyjne, a okreœlenie kwoty nastšpi po wskazaniu na schemacie samochodu uszkodzonych elementów wymagajšcych naprawy oraz stopnia ich uszkodzenia.

Po zaakceptowaniu przez klienta wyliczonej kwoty odszkodowania pienišdze mogš trafić na jego konto nawet tego samego dnia.

To oznacza, że proces ten będzie jeszcze szybszy i w większoœci przypadków nie będzie wymagał udziału rzeczoznawcy Warty.

Wysokoœć odszkodowania szacowana jest w oparciu o profesjonalne narzędzia do wyceny, takie same jak stosowane w standardowym procesie likwidacji.

