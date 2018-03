Chmura wchodzi do urzędów

Zakupy sprzętu dla administracji sš kosztowne i czasochłonne – mówi dyrektor sektora publicznego w polskim oddziale Microsoftu Bartosz Stebnicki.

Rz: Czy przedsiębiorstwa i administracja publiczna w Polsce sš dziœ gotowe do tego, by przejœć transformację technologicznš?

Bartosz Stebnicki: Zdecydowanie tak. Mamy na to dziesištki przykładów, zarówno dużych firm, które wprowadzajš rozwišzania sprawdzone już na œwiecie, jak i wiele tych mniejszych, stanowišcych niewštpliwie wzór dla krajów z tego regionu Europy.

Pod względem zaawansowania technologicznego jesteœmy w gronie liderów w regionie?

Tak wyglšda to na podstawie porównań przykładów konkretnych wdrożeń w firmach i wykorzystania cyfrowych możliwoœci, przekładajšcych się na biznes. Wdrożenia rozwišzań biznesowych z Polski należš do tych najciekawszych. A przykłady takich transformacji mamy właœciwie w każdej z branż. Jednym z nich, o którym niewiele osób wie, jest Poczta Polska, która w ostatnich latach zmagała się z konkurencjš, takš jak InPost czy DHL. Firma o kilkusetletniej tradycji postanowiła zainwestować mocno w rozwišzania cyfrowe, jeœli chodzi o zarzšdzanie przedsiębiorstwem, logistykę czy nowe kanały sprzedaży, np. e-commerce. Dziœ jest przodujšcym przedsiębiorstwem w naszym kraju pod względem technologicznym i dobrze odnajduje się na konkurencyjnym rynku. To właœnie przykład, że każda firm bez względu na rozmiar i branże może wdrażać transformację cyfrowš.

A jak wyglšda ta absorbcja w administracji?

Na pewno wolniej. To kwestia skomplikowania projektów, ale też procedur i form przetargów. Coœ, co w sektorze prywatnym można zrobić w cišgu kilku miesięcy czy nawet tygodni, w administracji publicznej nierzadko robi się latami. To jest fundamentalna różnica. Zakupy sprzętu pod dany projekt potrafiš być jednak nie tylko kosztowne, ale i czasochłonne, obarczone protestami i odwołaniami. W wyniku tak dużych opóŸnień sprzęt, który jest finalnie kupowany, nie jest już najnowszy. Odpowiedziš na te problemy jest chmura, którš zainteresowanie w administracji publicznej wyraŸnie roœnie. Pozwala ona bowiem realizować te same funkcje w sposób nieporównywalnie szybszy i efektywniejszy. Mamy przykłady klientów, którzy wydawali dotšd dziesištki milionów złotych na sprzęt, a obecnie mogš korzystać z tych samych funkcjonalnoœci za kilkadziesišt tysięcy złotych.

Jak wielu klientów decyduje się dziœ na chmurę?

Zakupy hardware'u w Polsce nadal stanowiš olbrzymiš większoœć, natomiast tempo wzrostu zainteresowania rozwišzaniami typu cloud jest w przypadku Microsoftu na poziomie kilkuset procent.

Zakupy hardware'u będš tracić na znaczeniu?

Myœlę, że tak, bo nie chodzi już nawet o wysoki koszt zakupu, ale o koszty informatyki. Płace w Polsce rosnš, zwłaszcza w tej branży, brakuje wykwalifikowanych pracowników i musimy dziœ o nich konkurować z W. Brytaniš, Holandiš czy Skandynawiš. Dla administracji publicznej robi się z tego poważny kłopot.

Poprzez korzystanie z chmury można otrzymać znacznie więcej niż tylko jednš usługę – dostawca, taki jak Microsoft, zapewnia bowiem bezpieczeństwo klasy œwiatowej, redundację danych czy elastyczny dostęp do ogromnej mocy obliczeniowej.

A co dziœ jest głównym napędem w tych nowych technologiach?

Wykorzystywanie doœwiadczenia innych. Dużo inwestujemy we współpracę z partnerami, którzy robiš własne rozwišzania. Np. MPWiK we Wrocławiu ma system Smartflow, który pozwala oszczędzać wodę i redukować straty z tym zwišzane. Dlaczego nie korzystać z niego w kilkunastu kolejnych miastach? System został przygotowany przez partnera – Future Processing – przy wykorzystaniu rozwišzań chmurowych Microsoft. Ktoœ, kto chciałby stworzyć taki system od zera, ponosiłby dodatkowe koszty i tracił czas. A takich gotowych rozwišzań, dostosowanych do wymagań praktycznie każdej branży, jest dziœ mnóstwo. Jesteœmy na etapie, gdzie administracja czy służba zdrowia też zaczynajš korzystać z gotowych rozwišzań. Sš one dostępne za ułamek kosztów, które należałoby ponieœć, gdyby dochodzić do takich efektów, budujšc systemy samodzielnie. Dla mnie dziœ to największa rewolucja.