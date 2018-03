Stare obrzędy przy muzyce ze smartfona

Niby malujemy jajka, ale robimy to coraz rzadziej, a nawet jeœli zabierajš się do tego dzieci, to używajš flamastrów i naklejek kupionych w sklepie - mówi prof. Waldemar Kuligowski, antropolog kultury, UAM w Poznaniu.

Rz: Polacy coraz częœciej decydujš się spędzać Wielkanoc na zagranicznych wycieczkach. Dlaczego odchodzš od tradycyjnego sposobu obchodzenia œwišt?

Poniżej dalsza częœć artykułu

Prof. Waldemar Kuligowski: Dawne doœwiadczenie religijne zamieniamy dziœ na myœlenie o czasie wolnym, w którym możemy trochę odpoczšć. Pokolenie moich rodziców i dziadków w pištek poprzedzajšcy Wielkanoc praktykowało tzw. Boże rany. Najstarszy mężczyzna brał wówczas wišzkę gałšzek i uderzał niš wszystkie kobiety w swoim domu, co miało przypominać o męce Jezusa. Dziœ wiele podobnych zwyczajów już zniknęło, ale w ich miejsce pojawiajš się nowe – myœlimy o zakupach, wystawnoœci, wyjazdach.

O których zwyczajach wielkanocnych najczęœciej zapominamy?

Warto zaczšć od postu, czyli okresu bezpoœrednio poprzedzajšcego Wielkanoc. W ostatnich latach ten czas zaczyna funkcjonować trochę obok Koœcioła. W wielu pismach lifestyle'owych pojawiajš się artykuły o tym, że warto zafundować sobie raz w roku taki moment, w którym czegoœ sobie odmówimy. I tu niekoniecznie już chodzi o jedzenie, ale także np. o korzystanie z Facebooka. Odbywa się to oczywiœcie w oderwaniu od nauki Koœcioła.

Niby malujemy jajka, ale robimy to coraz rzadziej, a nawet jeœli zabierajš się do tego dzieci, to używajš flamastrów i naklejek kupionych w sklepie. W Niedzielę Wielkanocnš na naszych stołach pojawiajš się elementy nowoczesnego designu ukrytego pod płaszczykiem tradycji – mamy jakieœ zielone elementy, coœ, co przypomina jajka, króliczki. Ale mam wrażenie, że to jest już raczej obyczajowoœć zeœwiecczona. Oczywiœcie w niektórych miejscach kraju nadal kultywowane sš starodawne obrzędy – np. wielkopolskie muradyny.

Czym sš owe muradyny?

W literaturze okreœla się je jako kolędowanie wiosenne. W Poniedziałek Wielkanocny zbierajš się grupy młodych mężczyzn w wieku 15–20 lat. Przebierajš się oni za niedŸwiedzie, wiejskie baby, muzykantów. Ich zadaniem jest odwiedzanie mieszkańców wsi i składanie życzeń. Kilku chłopców ma także ręce umazane sadzš zmieszanš z kremem i – jak to okreœla miejscowa ludnoœć – „murzš" wszystkich tymi pomazanymi dłońmi. Oczywiœcie najczęœciej ich ofiarš padajš młode dziewczyny.

Zabawa zaczyna się także wtedy, gdy do jakiegoœ domu w ogóle nie chcš ich wpuœcić. Wchodzš wówczas przez okna albo używajš drabin.

Ludzie, którzy praktykujš te obrzędy, jakoœ radzš sobie bez zachęt z zewnštrz czy rzšdowych pieniędzy, które kiedyœ były przeznaczane na podtrzymanie takich zamierajšcych tradycji. Niedawno byłem w wielkopolskiej wsi Walkowice, gdzie jedna grupa, szykujšc się do obrzędów, siedziała w stodole. Wszystko wyglšdałoby prawie tak jak 100 lat temu, gdyby nie towarzyszyła tym nastolatkom muzyka ze smartfona. To było takie namacalne doœwiadczenie tradycji, a w tle leciał hip-hop. I właœnie w tym tkwi sens trwania obyczaju – że to właœnie ci młodzi ludzie œwiadomie chcš do niego nawišzywać.