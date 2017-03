Paweł Borys: Prace nad reformą zbliżają się do końca

Rz: Na jakim etapie są prace nad prywatyzacją środków z OFE i utworzeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)?

Prace nad Programem Budowy Kapitału (PBK) są bardzo zaawansowane. Jest to wspólna praca zespołu ministerstw: rozwoju i finansów, rodziny oraz ZUS. Odbyło się wiele spotkań konsultacyjnych, a obecnie trwają końcowe prace nad całościowym pakietem ustaw, zarówno dotyczących zmian w OFE, jak i utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych. Zakładamy, że prace skończą się na przełomie marca i kwietnia.

Kiedy pojawią się konkretne rozwiązania?

Szczegółowe rozwiązania zostaną zgłoszone w ramach ustaw kierowanych do prac legislacyjnych. Plan przewiduje wdrożenie programu od 1 stycznia 2018 roku.

Czego można się spodziewać?

Zmian przełomowych dla Polaków. Program stworzy bowiem wygodny i efektywny system oszczędzania długoterminowego z myślą o emeryturze w ramach planów pracowniczych. Udział w nim wezmą pracodawcy i sektor publiczny w postaci ulg. Odkładanie średnio 4 proc. wynagrodzenia umożliwia zgromadzenie znaczących środków, budując bezpieczeństwo finansowe gospodarstw domowych. Z kolei OFE zostaną przekształcone w fundusze inwestycyjne, a 75 proc. środków uczestników OFE – przeniesione na ich indywidualne, w pełni prywatne konta IKZE. Pozostałe 25 proc. ma zostać zapisane na indywidualnym subkoncie w ZUS, a aktywa zasilą Fundusz Rezerwy Demograficznej.

Jakie korzyści da Polakom reforma?

Zaproponowane w ramach tzw. planu Morawieckiego rozwiązania dotyczące długoterminowego oszczędzania są spójne z wnioskami z przeglądu systemu emerytalnego, dokonanego przez Ministerstwo Rodziny i przyjętymi przez rząd. W wyniku zmian powstanie silniejszy i stabilniejszy system emerytalny, wzrośnie bezpieczeństwo finansowe polskich gospodarstw domowych oraz rozwinie się lokalny rynek finansowy z korzyścią dla przedsiębiorców i całej gospodarki. Jestem przekonany, że zaproponowane rozwiązania w sprawie OFE są także zwyczajnie uczciwe z perspektywy 16,5 mln uczestników funduszy.

Od trzech lat OFE są dobrowolne

W lutym 2014 r. OFE zostały zreformowane. W ramach likwidacji tzw. części obligacyjnej umorzone zostało 51,5 proc. jednostek rozrachunkowych znajdujących się na rachunku każdego członka funduszy, a przekazywanie przyszłych składek do OFE stało się dobrowolne. Członkowie OFE mogli w ciągu czterech miesięcy zadeklarować, czy chcą, aby 85 proc. ich składki trafiało do ZUS, a 15 proc. do OFE.

Ponad 2,5 mln osób wybrało oszczędzanie w funduszach. Składki tych, którzy nie podjęli decyzji, w całości trafiają do ZUS: na indywidualne konto (ok. 60 proc.) i na tzw. subkonto (ok. 40 proc. składki).