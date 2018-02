Ostatni dzwonek, by nie płacić kar za smog

„Polska bez smogu” to program rozpisany na lata. W jego ramach w 22 z 33 najbardziej zanieczyszczonych miejscowoœci Polski zostanie przeprowadzona termomodernizacja budynków osób najmniej zamożnych - mówi Piotr WoŸny, podsekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczoœci i Technologii.

Rz: Polska dostała „wyrok w zawieszeniu" za smog w latach 2007–2013. Ale problem nie dotyczy tylko tego okresu. Jaka jest szansa na uniknięcie kar?

Piotr WoŸny: Wyrok Trybunału Sprawiedliwoœci UE to dla rzšdu ostatni dzwonek, by nie płacić kar za wieloletnie zaniedbania we wdrażaniu działań naprawczych poprawiajšcych jakoœć powietrza.

Jaki jest plan działania?

Ministerstwo rozpoczyna realizację programu „Polska bez smogu" na lata 2018–2027. W jego ramach w 22 z 33 najbardziej zanieczyszczonych miejscowoœci Polski zostanie przeprowadzona termomodernizacja budynków osób najmniej zamożnych. Rzšd chce zaangażować samorzšdy do jego współfinansowania. Chodzi nie tylko o termoizolację budynków, ale też o pomoc finansowš na wymianę „kopciuchów" dla najmniej zamożnych.

Skšd wzišć pienišdze?

W tym roku fundusz termomodernizacji i remontów ma do dyspozycji 180 mln zł. W kolejnych chcemy zagregować œrodki dostępne w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, który sam dysponuje budżetem 15,5 mld zł na działania poprawiajšce jakoœć powietrza. Pienišdze sš też w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, m.in. z Regionalnych Programów Operacyjnych. Rzšd będzie się też starał o specjalnš pulę na program „Czyste powietrze" z budżetu UE na lata 2021–2027.

Czy mamy na to szansę po wyroku Trybunału?

Rozmawiamy z Komisjš Europejskš (KE) w tej sprawie. Pracujemy też z Bankiem Œwiatowym przy współudziale województw małopolskiego i œlšskiego nad zleconym przez KE raportem dotyczšcym stanu powietrza i œrodków naprawczych. To będzie materiał, który chcemy wykorzystać jako argument w Brukseli.

Co uda się zrobić w ramach tegorocznego budżetu?

Za 180 mln zł, przy wdrożeniu rekomendowanego przez Ministerstwo Przedsiębiorczoœci i Technologii modelu finansowania (70 proc. pieniędzy z budżetu państwa, 20 proc. od województw i 10 proc. z samorzšdów) udałoby się uruchomić termomodernizację wszystkich budynków mieszkalnych należšcych do mniej zamożnych Polaków w tych 22 miejscowoœciach, w których mieszka 770 tys. Polaków.

Przy czym rozwišzania dla każdej z tych gmin miałyby być szyte na miarę. Pilotażem obejmiemy około 15-16 tys. domów, w których mieszkajš ci mniej zamożni Polacy, a cały program – rozłożony na lata - będzie kosztował około 750 mln zł.