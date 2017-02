Jasne i ciemne strony gry

Oczywiście sceptycy mogą narzekać, że ten nasz sukces jest już mniej zauważalny na tle całego potężnego światowego przemysłu gier. Ale taka już rola sceptyków, zawsze narzekają.Rozwój przemysłu gier w naszym kraju, poza licznymi korzyściami biznesowymi, uczynił jeszcze jedno – pokazał, jak wielkie znaczenie ma wyrafinowany, nowoczesny przemysł rozrywkowy. To już nie mało poważna zabawa młodych ludzi wpatrzonych w ekrany komputerów lub coraz częściej smartfonów. To ciężkie pieniądze, które ci ludzie potrafią wyprodukować. Tego się nie da traktować z przymrużeniem oka.Przyznam, że na tym tle pewne zdziwienie może budzić zaangażowanie państwa we wspieranie tego sektora. Najpewniej wynika ze szlachetnych pobudek, aby wspierać rozwój branży, w której jesteśmy nieźli. Ale po co? Może to prowadzić do pojawienia się mechanizmu, który stanowi częstą skazę w życiu start-upów. Mianowicie wyścig zaczyna się toczyć nie o rozwój firmy, ale lepsze „dojście" do publicznych pieniędzy. A samo finansowe wsparcie może się wiązać z chęcią sterowania sektorem i wyznaczaniem własnych reguł – nomen omen – gry.A te pieniądze mogą się przydać gdzie indziej. W moim przekonaniu jednym z największych wyzwań, które pojawią się przed sektorem – całym, nie tylko producentów gier, ale także dystrybucji – dotyczy jego ciemniejszej strony, czyli uzależnień. Ten problem będzie narastał. I najprawdopodobniej już wkrótce przed branżą i wspierającymi ją instytucjami stanie problem, za czyje pieniądze z nim walczyć.