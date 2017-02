Polacy ruszyli na lotniska

Piotr Mazurkiewicz

Foto: Fotorzepa, Ryszard Waniek

Tłumy na lotniskach są już faktem i to nie tylko w sezonie turystycznym. Skoro statystycznie Polacy nadal latają rzadziej niż mieszkańcy innych krajów, to co się stanie, gdy wyniki zaczną być na podobnym poziomie?