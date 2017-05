Sondaż: Republique En Marche - 29 proc., Front Narodowy - 17 proc.

Drugie miejsce w wyborach, które odbędą się 11 i 18 czerwca zajął Front Narodowy Marine Le Pen, rywalki Macrona w II turze wyborów prezydenckich we Francji.

Partia Le Pen może liczyć na 17 proc. głosów. Z kolei Republikanie uzyskali w sondażu 15 proc. wskazań. Partia skrajnie lewicowego Jeana-Luca Melenchona może zdobyć 14 proc. głosów.

To kolejny sondaż wskazujący, że ugrupowanie Macrona po wyborach ma szansę stać się pierwszą siłą we francuskim parlamencie (specyfika wyborów we Francji sprawia, że takie poparcie może dać partii Macrona większość w parlamencie - w II turze, do której wchodzą kandydaci uzyskujący powyżej 12,5 proc. głosów, mandat zdobywa się większością zwykłą).