Wybory we Francji: Emmanuel Macron prezydentem

Kliknij, aby odświeżyć

20:42

"Szczęśliwy, że Francuzi wybrali europejską przyszłość. Razem dla silniejszej i bardziej sprawiedliwiej Europy" - oświadczył na Twitterze Jean-Claude Junker.

20:40

Prezydent Francji Francois Hollande pogratulował Emmanuelowi Macronowi. Hollande zadzwonił do Macrona, by w osobistej rozmowie złożyć mu gratulacje.

20:34

Rzecznik niemieckiego rządu Steffen Seibert napisał na Twitterze, że zwycięstwo Emmanuela Macrona w wyborach prezydenckich we Francji jest "zwycięstwem silnej zjednoczonej Europy" oraz zwycięstwem niemiecko-francuskiej przyjaźni.

20:30

Emmanuel Macron wieńczy sukcesem najbardziej niezwykłą kampanię wyborczą V Republiki. Czytaj więcej

20:29

Brytyjska premier Theresa May serdecznie gratuluje niezależnemu kandydatowi Emmanuelowi Macronowi zwyciestwa w II turze wyborów prezydenckich we Francji - przekazał jej rzecznik.

"Francja jest jednym z naszych najbliższych sojuszników i cieszy nas perspektywa pracy z nowym prezydentem w szeregu spraw, które są naszymi wspólnymi priorytetami" - głosi komunikat wydany na Downing Street 10.

20:26

- Otwiera się nowa karta nadziei i zaufania - powiedział agencji AFP Emmanuel Macron

20:23

Redakcje kilkunastu francuskich mediów ogłosiły, że otrzymały od Frontu Narodowego powiadomienia, iż "z braku miejsc" ich dziennikarze nie będą mieli wstępu na wieczór wyborczy Marine Le Pen.

20:21

W kategoriach sprawności politycznej Emmanuel Macron to utalentowany sprinter, który w trzy lata z mało znanego polityka przeistoczył się w zwycięzcę prezydenckiego wyścigu we Francji (pod warunkiem, że exit poll się sprawdzą) - pisze Krzysztof Adam Kowalczyk.

20:19

Emmanuel Macron, który zdobył znaczną większość głosów w II turze wyborów prezydenckich we Francji, przeprowadził w niedzielę wieczorem "serdeczną" rozmowę telefoniczną ze swą rywalką Marine Le Pen - poinformował sztab Macrona.

20:18

Le Pen zapowiedziała, że utworzy nową siłę polityczną, która podejmie walkę na linii patrioci - globaliści

20:17

- Francuzi wybrali ciągłość - powiedziała Marine Le Pen

20:14

Congratulations @EmmanuelMacron. Congratulations to French people for choosing Liberty, Equality and Fraternity over tyranny of fake news. — Donald Tusk (@eucopresident) May 7, 2017

20:13

Unii udało się ominąć rafę - pisze Jerzy Haszczyński

20:12

Marine Le Pen zdobyła 33,9-35 proc. głosów.

20:10

Congratulations @EmmanuelMacron ! great day for France ???? and European Union ???? — Ryszard Petru (@RyszardPetru) May 7, 2017

20:07

Gratulacje dla Macrona przekazał przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani

Congratulazioni a @EmmanuelMacron contiamo su una #Francia che contribuisca a cambiare l'Unione per riavvicinarla ai cittadini! — EP President Tajani (@EP_President) May 7, 2017

20:03

Prognoza wyników: Macron zdobył od 65 do 66.1 proc. głosów

20:00

Emmanuel Macron prezydentem Francji!

19:55

Za pięć minut lokale wyborcze zostaną zamknięte.

19:45

Belgijskie media podają, że w dzisiejszych wyborach będzie rekordowa liczba nieważnych głosów. Emmanuel Macron prowadzi i może zdobyć około 62-63 proc. głosów.

19:42

19:38

W centrum prasowym na placu przed Luwrem są już tłumy dziennikarzy. Kilkudziesięciu oczekuje w kolejce na zewnątrz, by zarejestrować się i dostać się na wieczór wyborczy. Okolice Luwru są szczelnie chronione przez setki policjantów, żandarmów i żołnierzy. Dokoła gmachów muzeum stoją dziesiątki policyjnych samochodów. Na środku placu przed Luwrem, obok szklanej piramidy, ustawiono scenę, na której ma pojawić się wieczorem Macron.

19:34

We Francji istnieją duże ograniczenia w finansowaniu prezydenckiej kampanii wyborczej. Marine Le Pen nie uchyliła dotąd rąbka tajemnicy odnośnie swoich finansów. Skąd Le Pen i Macron mają pieniądze?

19:25

Zwycięstwo Le Pen oznaczałoby dla Niemiec katastrofę, ale i Macron może być dla Berlina niewygodnym partnerem - oceniają niemieckie media.

19:21

Jak wygląda siedziba prezydenta Francji? Szybki spacer po Pałacu Elizejskim

A glance at the Elysee Palace: official residence of the French president #Presidentielle2017 pic.twitter.com/gyPayoaqmJ — AFP news agency (@AFP) May 7, 2017

19:17

Podczas drugiej tury wyborów prezydenckich, nad bezpieczeństwem Francuzów czuwa ponad 50 tys. policjantów, żandarmów i żołnierzy - poinformowało ministerstwo spraw wewnętrznych Francji.

19:12

Na naszym Twitterze pytamy Was o zdanie. Kto wygra wybory we Francji?

19:00

Część lokali wyborczych już zamknięto. W większych miastach głosowanie potrwa do 20.00

Most polls are closing in France, where the next president will either be centrist Macron or far-right Le Pen https://t.co/5g8OlsLch2 pic.twitter.com/Bs1v5nlwJu — AP Europe (@AP_Europe) May 7, 2017

18:51

Zwolennicy Emmanuela Macrona nie mają wątpliwości, że to ich kandydat dziś zwycięży. Sympatycy i działacze ruchu „EnMarche!” czekają na wyniki przed Luwrem.

18:48

Przed II turą rozmawialiśmy o wyborach we Francji z Ryszardem Czarneckim.

18:41

Znajomi Francuzi są tak bardzo przekonani o zwycięstwie #EmmanuelMacron , że nawet nie idą już głosować. ???????? #France2017 #FrancjaWybiera — Jacek Nizinkiewicz (@JNizinkiewicz) May 7, 2017

18:40

Jak przebiegła I tura wyborów? Przypominamy naszą relację

18:34

Yes! Yes! Yes! Populiści w odwrocie! Macron prowadzi ponad 60/40 o 17.00. Francja dzisiaj - Polska w 2019! https://t.co/7RtRGBsfzD — JanVincent-Rostowski (@janrostowski) May 7, 2017

18:29

Ostatnie spotkanie kandydatów odbyło się w tym tygodniu w telewizyjnej debacie. Dyskusja Le Pen i Macrona została nazwana "pyskówką". Zobacz więcej

18:12

Już teraz zapraszamy na jutrzejszy program RZECZoPOLITYCE. Gośćmi Michała Szułdrzyńskiego będą dziennikarze "Rzeczpospolitej" Jerzy Haszczyński i Jędrzej Bielecki oraz dr Marcin Darmas z Ośrodka Kultury Francuskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Początek o 9.00.

18:09

Były prezydent USA Barack Obama na nagraniu wideo rozpowszechnionym przed drugą turą francuskich wyborów prezydenckich na Twitterze Emmanuela Macrona wyraził poparcie dla kandydata francuskich centrystów, którego uważa za obrońcę wartości europejskich. Zobacz więcej

18:03

Francuski wymiar sprawiedliwości wszczął dochodzenie w sprawie ataku hakerów na sztab kandydata do prezydentury Emmanuela Macrona, do którego doszło w piątek, na dwa dni przed drugą turą wyborów - podała AFP.

18:00

Głosowanie w drugiej turze wyborów prezydenckich w ambasadzie Francji odbywa się bez zakłóceń - poinformował ambasador Francji w Polsce Pierre Levy. Jak dodał, do głosowania w Polsce uprawnionych jest prawie 4 tys. Francuzów.

17:43

Przypominamy, że mandat kończy François Hollande, najbardziej nielubiany prezydent V Republiki Francuskiej. Jest krytykowany za błędy w polityce gospodarczej, społecznej i zbyt łagodną politykę wobec organizacji islamistycznych.

17:31

Wybory we Francji z uwagą śledzą Rosjanie. Tam faworytką jest Marine Le Pen. Zobacz: Rosja kocha Marine Le Pen

17:23

Francuskie MSW podało, że frekwencja w drugiej turze wyborów prezydenckich na godzinę 17 wyniosła 65,30 proc. W II turze w poprzednich wyborach w 2012 roku o tej samej porze wynosiła 71,96 proc., a w pierwszej turze 23 kwietnia br. - 69,42 proc.

17:18

Belgijski dziennik "Le Soir" podał po południu, że w drugiej turze wyborów prezydenckich we Francji prowadzi centrysta Emmanuel Macron, który według czterech ośrodków sondażowych uzyska ponad 60 proc. głosów.

17:13

Silny Front Narodowy jest efektem społecznych fobii, strachu przed biedą i napływem imigrantów - mówi serwisowi rp.pl Tomasz Hildebrandt, autor wydanej właśnie książki „Dotyk” o zderzeniu Zachodu i świata islamskiego we Francji.

17:13

Pogoda nie sprzyja wyborom, w wielu miastach jest pochmurno i deszczowo.

17:08

Ewakuowano dziedziniec Luwru, gdzie ewentualne zwycięstwo ma świętować faworyt tego wyścigu, centrysta Emmanuel Macron - poinformowała rzeczniczka jego sztabu wyborczego Pauline Calmes. Czytaj więcej

17:05

Wicepremier i minister obrony w nowym bułgarskim rządzie Krasymir Karakaczanow przyznał w wywiadzie radiowym, że aprobuje program kandydatki na prezydenta Francji Marine Le Pen w kwestii migracji i polityki socjalnej, nie zgadza się natomiast z jej poglądami nt. UE.

17:03

Jeśli Emmanuel Macron zostanie nowym prezydentem Francji, z pierwszą zagraniczną wizytą uda się do Niemiec, by spotkać się z kanclerz Angelą Merkel - uważają eksperci. Ich zdaniem polityk będzie chciał odbudować nadwątlone relacje Paryża z Berlinem.

17:00

Faworytem sondaży - z przewagą rzędu 20 proc. - jest prounijny centrysta, 39-letni Macron, zwolennik budowania silnej pozycji Francji w UE oraz umiarkowanych reform, które mają uelastycznić rynek pracy i przywrócić konkurencyjność francuskiej gospodarce. W pierwszej turze niezależny polityk, wspierany przez ruch En Marche!, który on sam utworzył zaledwie rok temu, zdobył 24,01 proc. głosów.

16:52

Francuskie wybory obserwowane są z dużą uwagą na całym świecie. Od ich wyniku zależeć będzie, czy Francja zawalczy o reformy i silną pozycję w Unii Europejskiej, czy np. rozważać będzie wyjście ze strefy euro oraz przebudowanie międzynarodowych sojuszy.

16:50

Spośród wyborców w Alzacji na wschodzie Francji, z którymi rozmawiała PAP, wielu oddało w drugiej turze wyborów prezydenckich głos na kandydatkę skrajnie prawicowego Frontu Narodowego Marine Le Pen. Alzacja uchodzi za bastion prawicy. Czytaj więcej

16:48

Po raz pierwszy w historii V Republiki o najwyższy urząd w państwie walczą kandydaci spoza głównego nurtu francuskiej polityki, którzy w pierwszej turze wyeliminowali przedstawicieli socjalistów i centroprawicowych Republikanów.

16:43

Inauguracja nowego prezydenta, niezależnie od tego kto zwycięży, nastąpi w ciągu mniej więcej 10 dni.

16:40

Francuskie MSW podało, że frekwencja w drugiej turze wyborów prezydenckich na godzinę 12 wyniosła 28,23 proc. W II turze w poprzednich wyborach w 2012 roku o tej samej porze wyniosła ona 30,66 proc. a w 2007 r. - 34,11 proc.

16:35

Czy dla Polski lepiej by było, gdyby w wyborach prezydenckich we Francji zwyciężyła Marine Le Pen czy Emmanuel Macron? Odpowiedź w sondażu SW Research dla serwisu rp.pl.

16:30

Głosowanie rozpoczęło się o godzinie 7 i potrwa do godz. 19, choć w dużych miastach lokale wyborcze będą otwarte do godz. 20. Sondaże exit poll zostaną udostępnione natychmiast po zakończeniu głosowania. Oczekuje się, że wynik wyborów zostanie podany zaledwie kilka godzin później.