PSL chce odwołać Glińskiego. Za "Damę z gronostajem"

- Naszym przeciwnikiem w tych wyborach jest PiS i z nim w żadne alianse nie wejdziemy, ani przed wyborami, ani po wyborach. Nie wejdziemy w koalicję z partiš antysamorzšdowš - zapowiedział w programie #RZECZoPOLITYCE Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Lider ludowców zapowiedział też złożenie w Sejmie wniosku o wotum nieufnoœci dla Piotra Glińskiego, wicepremiera i ministra kultury.

Michał Kolanko: #RZECZoPOLITYCE, Michał Kolanko, moim goœciem jest Władysław Kosiniak-Kamysz, lider Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry.

Władysław Kosiniak-Kamysz: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.

W sobotę konwencja Prawa i Sprawiedliwoœci, a co szykuje PSL w sobotę? Czy coœ szykuje w ogóle?

Mamy swojš Radę Naczelnš, czyli spotkanie przedstawicieli ze wszystkich regionów. My już jesteœmy po konwencji. 21 stycznia w Kraœniku przedstawiliœmy program „Rzeczpospolita samorzšdowa”. No i na najbliższej Radzie też przygotowania do wyborów samorzšdowych, ale prezentacja – i to mogę zdradzić panu redaktorowi – komitetu obywatelskiego, komitetu, który będzie zbierał podpisy pod projektem „Dobra emerytura”, komitet ustawodawczy. Chcemy przyjšć uchwałę o tym, że Polskie Stronnictwo Ludowe, wspólnie z partnerami - bo to chcemy z emerytami, z osobami w dostojnym wieku – (będziemy) zbierać podpisy pod takš inicjatywš i tych podpisów będzie nie sto tysięcy, tylko dużo, dużo więcej.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Czyli to jest wasz pomysł na jesień? Bo - tak jak sobie szybko liczę kalendarzowo – zbieranie podpisów to sš trzy miesišce...

Najpierw rejestracja komitetu, póŸniej od momentu rejestracji komitetu trzy miesišce zbiórka podpisów i póŸniej w cztery miesišce od przedstawienia marszałkowi Sejmu musi się odbyć czytanie. My byœmy bardzo chcieli, żeby to się odbyło na jesień tego roku.

A jeœli chodzi o kandydatów i o listy to się tutaj nic nie zmienia?

Kandydaci już w wielu miejscach przygotowani, w blokach startowych, można powiedzieć. Czekamy, jeszcze nie znamy terminu wyborów. Jest ten prawdopodobny termin 4 listopada, o nim często mówił przewodniczšcy Państwowej Komisji Wyborczej, pan sędzia Hermeliński, więc przygotowujemy się i na ten, ale też na terminy wczeœniejsze, bo to nigdy nie wiadomo. Jesteœmy naprawdę tak mocno zwarci i gotowi, można powiedzieć, do tych wyborów. Widzę duży entuzjazm i takš dużš mobilizację nie tylko w szeregach, ale... zapraszamy na nasze listy, bo o tym też chciałbym powiedzieć. Też tych wszystkich, którzy podzielajš nasze wartoœci, którzy chcš wspólnie z nami bronić pozycji „małej ojczyzny”, umacniać jš, a nie centralizować państwo. To będzie ta fundamentalna linia podziału.

To jest bardzo podobne do tego, co mówi Platforma, Nowoczesna, o obronie samorzšdu przed centralizmem partii rzšdzšcej...

To jest mianownik wspólny.

A nie dzwoni do pana czasami Grzegorz Schetyna albo Katarzyna Lubnauer i mówiš – „panie przewodniczšcy, może pan jednak zmieni zdanie”?

Nie mamy problemu z kontaktami. Spotykamy się na posiedzeniach Sejmu i nigdy ani moje drzwi nie sš zamknięte dla innych, tych, którzy majš podobne zdanie szczególnie na samorzšd. I naprawdę, my idšc do tych wyborów, nie idziemy przeciwko komuœ z opozycji. To nie sš nasi przeciwnicy w tych wyborach. Naszym przeciwnikiem w tych wyborach jest PiS i z nim w żadne alianse nie wejdziemy, ani przed wyborami, ani po wyborach. Nie wejdziemy w koalicję z partiš antysamorzšdowš. Tutaj nie ma dwóch zdań. Oczywiœcie, tematyka, która będzie poruszana w kampanii wyborczej, będzie dotyczyła - i chciałbym żeby dotyczyła najbardziej – budowy żłobka, jak ma przebiegać droga, jak wybudować dom dla seniora – czyli te sprawy najważniejsze dla naszych mieszkańców, ale też te projekty ogólnopolskie. Dlatego „Emerytura bez podatku” – najważniejszy projekt i w żadnš koalicję nie wejdziemy na poziomie krajowym, dopóki ten projekt nie zostanie zrealizowany i zagwarantowany.

Czyli Rada Naczelna, ogłoszenie projektu obywatelskiego „Emerytura bez podatku”...

Będš oczywiœcie jeszcze inne rzeczy. Będzie sprawa prawa wodnego, bulwersujšcych rzeczy, wniosek o odwołanie ministra Glińskiego... No nie mogę wszystkiego panu redaktorowi zdradzić, ale i tak powiedziałem bardzo dużo rzeczy. Ten wniosek jest już przygotowywany. Myœlę, że nie będzie problemu z zebraniem podpisów, takš gwarancję otrzymałem.

W przypadku odwołania ministra Glińskiego, wicepremiera Glińskiego, chodzi o sprawę Fundacji Ksišżšt Czartoryskich?

Pół miliarda złotych dzisiaj w Wielkim Księstwie Liechtensteinu, w kraju, w którym podatek od fundacji, które nie prowadzš działalnoœci gospodarczej, to jest 1700 franków. Dwa takie kraje sš na œwiecie – to jest Wielkie Księstwo Liechtenstein i Panama. To drugie Ÿle się kojarzy z różnych afer, o których słyszeliœmy, więc wytransferowanie tych pieniędzy, nie koniecznoœć wydania tych pieniędzy, to jest nasz główny zarzut. Czyli „Dama z łasiczkš” – czy „Dama z gronostajem”, bo tych dwóch form się używa wobec tego wielkiego dzieła – jest dobrem narodowym. W tamtej kadencji Polskie Stronnictwo Ludowe wraz ze swoim wiceministrem Piotrem Żuchowskim, który był wiceministrem kultury, przygotowaliœmy, jako klub parlamentarny, ustawę, która wpisywała na listę skarbów dziedzictwa – taka lista miała na podstawie tej ustawy powstać – właœnie zabytki najważniejsze dla Polski. One nigdy nie mogły być sprzedane, nigdy nie mogły być wywiezione z Polski. Oczywiœcie, mogły być wypożyczane – to się zdarza niezależnie, kto jest właœcicielem. Tę ustawę podpisał w efekcie pan prezydent Duda i naprawdę my zabezpieczyliœmy, że „Dama z łasiczkš” zawsze będzie prezentowana w Polsce. Taka była zresztš intencja fundatorów Fundacji wiele, wiele lat temu.

Uważa pan, że te 500 milionów zostało wydane...

Kompletnie bez sensu

Ale bezprawnie?

Tego chcielibyœmy się dowiedzieć. Do tego będzie potrzebny pewnie nie tylko wniosek o odwołanie, ale bardzo poważna analiza tego, co się wydarzyło. Jeżeli w dwa dni dochodzi do podpisania porozumienia, a takie negocjacje to się prowadzi rok albo dwa lata, to pokazuje, jak to jest skomplikowana i trudna sprawa. I jak zostało – naszym zdaniem – popełnione wiele błędów przez pana premiera Glińskiego. My tej sprawy nie odpuœcimy. 500 milionów złotych jest dzisiaj potrzebne na wiele, wiele innych przedsięwzięć.

Natomiast wracajšc jeszcze na chwilę do tej konwencji, tego weekendu, pewnie koledzy i koleżanki z opozycji też coœ przygotujš, ale pytanie, czy pan się zastanawiał – bo antycypuję jakoœ te wystšpienia programowe, bo to ma być konwencja, z tego co się dowiadujemy, programowa, majš być nowe pomysły socjalne – czy myœli pan, że na tym etapie polityki, na kilkanaœcie miesięcy przed wyborami parlamentarnymi, bo taki jest horyzont czasowy teraz, będzie miało to znaczenie? Czy jest coœ, pana zdaniem, co PiS może zaprezentować, co ludzi szybko dotknie, ludzie to szybko odczujš?

To musiałoby to być zrealizowane bardzo szybko. To nie mogłaby być tylko zapowiedŸ, ale też szybka realizacja i wdrożenie tego w życie. Oczywiœcie, ja zawsze byłem zwolennikiem merytorycznej debaty i przedstawiania swoich pomysłów programowych, więc od tego my rozpoczęliœmy w styczniu w Kraœniku, „Rzeczpospolita samorzšdowa”. Nie dziwię się więc, że każdy będzie dzisiaj też próbował przedstawić projekty nie tylko dotyczšce spraw samorzšdu, ale spraw osób mieszkajšcych w samorzšdach i żeby dojœć do takiego rozpowszechnienia jakiegoœ pomysłu, to dzisiaj, przy tym natłoku informacji, nie wystarczš dwa tygodnie, nie wystarczy jedna kampania, potrzebne sš miesišce, jak nie lata.

Ja pamiętam 500 plus. O 500 plus PiS zaczšł mówić właœnie w kampanii samorzšdowej, która była dużo, dużo wczeœniej niż kampania prezydencka.

W 2014 roku.

Tak jest.

Czyli to co w sobotę PiS zaprezentuje, to może być skuteczne na kampanię już parlamentarnš, albo nawet póŸniej?

Może tak być. Pytanie, czy to będzie dalej ten kierunek społeczny, socjalny, który był realizowany na poczštku. PóŸniej został zawieszony i były realizowane zmiany o charakterze ustrojowym, w wielu miejscach niezgodne z konstytucjš, nie służšce obywatelom. Ja wczoraj pytałem w debacie na temat nowelizacji ustawy o Sšdzie Najwyższym: co te ustawy, które po raz dziesišty sš zmieniane w Sejmie, jak one służš ludziom? Nie ma niższych kosztów sšdowych, nie ma sędziów pokoju, nie ma ławników wybieranych w wyborach powszechnych, nie ma krótszych postępowań. Tu jest problem, że wszystkie te zmiany, dotyczšce przeszłoœci, czyli degradacje, odbieranie emerytur – one sš tš walkš z duchami przeszłoœci i na niej się dzisiaj skupia PiS. A to – widać – nie przynosi efektów.

Wkrótce pełen zapis rozmowy