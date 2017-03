Bartkiewicz: Jak ponieśliśmy sukces w Brukseli

Najważniejsze – jak mówi zarówno premier, jak i prezes PiS – było zademonstrowanie pełnej podmiotowości Polski. Wiemy już, że wolno nam zrobić wszystko co chcemy, jak chcemy i kiedy chcemy. Wolno nam też ponosić klęski na forum UE – co jest sukcesem, bo poprzedni rząd się na to nie odważył. Nie musimy się też poniżać do zawierania zgniłych kompromisów, czy świadczącego o słabości budowania koalicji w naszej sprawie. Szukanie poparcia byłoby bowiem dowodem, że wątpimy w swoją słuszność. Jeśli inni zrozumieją to co my już rozumiemy – to do nas dołączą. A jeśli nie – to tym gorzej dla nich.

Kolejny sukces to wykazanie, że naszej suwerenności nie ograniczają żadne sojusze. Amicus Orban, sed magis amica veritas. Więc jeśli premier Węgier nie bierze udziału w naszej krucjacie stać nas na to, by - nie bacząc na polsko-węgierskie braterstwo – powiedzieć: zawiodłeś. I wypomnieć uległość wobec Berlina. A na odchodne dać kuksańca odwołując wizytę wiceszefa MSZ w Budapeszcie.

Nie musimy też baczyć na geopolitykę – możemy swobodnie demaskować niemiecki spisek i nazywać rzeczy po imieniu: Merkel z mównicy Bundestagu wysyła sygnał swoim europejskim wasalom jak mają głosować. Przy okazji dokonujemy dekonstrukcji zasady, że przyjaciół należy mieć blisko, a wrogów daleko. Co jest też elementem sukcesu – gdyż świadczy o naszej dzielności.



Jakby tych sukcesów było mało stać nas również na to, aby zakwestionować decyzje podjęte przez wszystkich poza nami. Ponieważ, niczym Jan Winnicki z serialu „Alternatywy”, akceptujemy wszystkie wyniki demokratycznych wyborów, jeśli są one zgodne z naszymi oczekiwaniami. Inaczej głosowanie jest w oczywisty sposób nieważne.

Miejmy tylko nadzieje, że po tylu sukcesach woda sodowa nie uderzy naszym rządzącym do głowy. Bo strach pomyśleć ile jeszcze możemy wygrać.