Bukmacherzy stawiają na wybór Donalda Tuska

Andrzej Rzepliński: Marzę, by Szydło poparła Tuska na szefa RE

Za każdą złotówkę postawioną na wybór Saryusz-Wolskiego można - w przypadku jego zwycięstwa wygrać 45 złotych. Jacek Saryusz-Wolski jest oficjalnym kandydatem polskiego rządu na stanowisko szefa RE.

Jedynym kontrkandydatem Saryusz-Wolskiego jest Donald Tusk, który ma - zdaniem analityków Unibet - 60 proc. szans na ponowny wybór. Za złotówkę postawioną na to, że Tusk pozostanie na stanowisku szefa RE można wygrać jedynie 55 groszy.

Co ciekawe - według Unibet - dość duże (25 proc.) jest prawdopodobieństwo, że nowym szefem RE zostanie ktoś trzeci. W tym przypadku za złotówkę postawioną na taki scenariusz - jeżeli dojdzie on do skutku - można otrzymać 3,75 złotych.

Z kolei prawdopodobieństwo odroczenia wyboru oceniono na 13 proc. (za złotówkę można wygrać 6 złotych).

Szczyt UE, na którym Unia ma dokonać wyboru nowego szefa RE, rozpocznie się 9 marca o 15:30.