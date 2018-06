Korwin-Mikke: ZUS już zbankrutował

"ZUS istotnie nie zbankrutuje - bo już jest bankrutem. Podtrzymywanym sztucznie przez reżim" - pisze na swoim profilu na Facebooku Janusz Korwin-Mikke, lider partii Wolność.

"Deficyt ZUS w tym roku ma wynieść ponad 50 mld zł, a w 2023 roku przy optymistycznym założeniu może osiągnąć 73 mld zł, a w pesymistycznym wariancie nawet 100 mld zł!" - przypomina były europoseł, który ironizuje, że "ZUS z pewnością jest organizacją przestępczą, ale nie można nazwać jej zorganizowaną!".

Polityk Wolności przypomina, że o bankructwie ZUS pisał już w 1978 roku, a potem wielokrotnie o tym przypomniał. "Społeczeństwo mimo to nadal głosowało na te śmieszne partyjki złodziei, socjalistów, bandytów i agentów bezpieki (z dużą domieszką pospolitych durniów) zamiast na jedyną rozsądną partię" - dodaje.

Korwin-Mikke podkreśla, że nie było trudno przewidzieć bankructwo ZUS-u, ale "kogo obchodziło, co będzie za 40 lat?". "Teraz, gdy bankructwo ZUS nastąpi za kilka lat, ludzie zaczynają się interesować. Niektórzy nawet pytają: dlaczego tak się stało? Stało się - bo się stać musiało" - dodaje.

Lider Wolności zaznacza jednocześnie, że ZUS nie bankrutuje w "klasyczny" sposób - "bo nie jest spółką ani firmą prywatną", więc jest "podtrzymywany sztucznie" przez władze.

"Oni mają różne możliwości - i próbują wszystkich. Od zagrabienia pieniędzy z OFE, przez podwyższanie wieku emerytalnego i podwyżkę składek emerytalnych po zmniejszenie emerytur" - wylicza Korwin-Mikke.

"Prawica (...) powinna dojść do władzy, zanim ONI rozkradną resztę majątku – by uratować, co się da!" - apeluje Korwin-Mikke.