"Nagroda dla Morawieckiego jak pokojowy Nobel dla Obamy"

"To jak wręczenie (Barackowi) Obamie pokojowej nagrody Nobla" - pisze Robert Grzechnik, prezes Okręgu Wrocławskiego Partii Wolnoœć o wyróżnieniu premiera Mateusza Morawieckiego Super Wektorem przez Pracodawców RP.

Grzechnik cytuje Morawieckiego, który po otrzymaniu Super Wektora miał powiedzieć iż "przedsiębiorcom wydaje się, że płacš za wysokie podatki, a tak nie jest". Dlatego właœnie przyznanie mu nagrody przez Pracodawców jest - jak pisze polityk Wolnoœci - podobne do "wręczenia p(anu) Obamie pokojowej nagrody Nobla i wręczenie p(anu) Kaczyńskiemu tytułu 'Człowieka Wolnoœci'".

Poniżej dalsza częœć artykułu

Grzechnik cytuje też innš wypowiedŸ Morawieckiego z gali, w czasie której otrzymał Super Wektora. "Powinniœmy wiedzieć, że płyniemy na jednej łódce, zapomniał tylko dodać, że to my (podatnicy) wiosłujemy, a rzšd jest tylko balastem i to Ÿle zlokalizowanym" - pisze.

Wektory i Super Wektor to nagrody przyznawane przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej (wczeœniej Konfederację Pracodawców Polskich) od roku 2002. Na stronie organizatorów gali czytamy, że "przyznawane sš wybitnym osobistoœciom ze œwiata gospodarki, polityki, kultury i mediów. Statuetki wręczane sš podczas Balu Pracodawców".

Morawiecki został wyróżniony Super Wektorem za rok 2017 ponieważ - jak czytamy w uzasadnieniu - "najpierw nakreœlił odpowiedniš strategię – Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a następnie przekonał do jej realizacji siły polityczne" oraz "oddał w niej należne miejsce przedsiębiorcom, bez których rozwój Polski nie jest możliwy".