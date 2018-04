Siergiej Ławrow: Atak chemiczny zorganizowany przy pomocy obcych służb

Siergiej Ławrow powiedział, że atak chemiczny w Dumie był przeprowadzony przy współpracy z państwem, które obecnie prowadzi rusofobicznš kampanię. Rosja ma mieć niezbite dowody w tej sprawie.

Szef rosyjskiego MSZ powiedział na konferencji prasowej, że eksperci z jego kraju przeprowadzili badania miejsca, gdzie miał być przeprowadzony atak chemiczny. Ich zdanie nie ma żadnych œladów œwiadczšcych o użyciu chemikaliów.

Inne doniesienia w tej sprawie przedstawiła dziœ strona amerykańska. Czytaj więcej

- Moskwa ma niepodważalne informacje, że jest to kolejna fabrykacja - powiedział Siergiej Ławrow. - Agencje wywiadowcze państwa, które teraz dšży do kierowania kampaniš rusofobicznš, były w to zaangażowane - dodał.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Szef rosyjskiej dyplomacji nie wskazał konkretnie żadnego kraju, jednak zasugerował, że z atakiem zwišzek maja Stany Zjednoczone, Wielka Brytania lub Francja.

Łowrow ostrzegł także, że nawet najmniejszy błšd w Syrii może doprowadzić do kolejnej fali migracyjnej w Europie.

Do ataku w Dumie na wschód od Damaszku doszło w sobotę wieczorem. Œmierć poniosło co najmniej kilkadziesišt osób, a kilkaset zostało rannych.

O atak oskarża się rzšd syryjski. Baszar el-Asad stanowczo odrzuca te oskarżenia. Amerykanie nie poinformowali jeszcze w jaki sposób odpowiedzš na atak w Dumie. Donald Trump nie wykluczył interwencji militarnej w Syrii.