Zjedz i pomóż dzieciom z Syrii

JaDANIE WSPIERANIE to akcja, dzięki której możesz zrobić coś dla siebie i innych oraz mieć wkład w odbudowywanie poczucia normalności i wsparcie edukacji młodych Syryjczyków.

Akcja JaDANIE WSPIERANIE jest doskonałą okazją, aby połączyć przyjemne z pożytecznym. Spędzając czas w gronie najbliższych, jednocześnie możesz pomóc syryjskim dzieciom. Wystarczy zjeść.

W jednej z wybranych restauracji musisz zjeść bliskowschodnie danie – Bulgurki Julki, współtworzone przez laureatkę programu MasterChef Junior Julię Cymbaluk. Całkowity dochód ze sprzedaży dania zostanie przeznaczony na działalność Centrum Edukacyjnego w Libanie, które prowadzi Fundacja PCPM.

Jak mówi prezes fundacji PCPM Wojciech Wilk, zamawiając danie, można nie tylko spróbować bliskowschodnich smaków, ale także pomóc młodym Syryjczykom w powrocie do normalności, którą utracili przez wojnę. - Środki zebrane podczas akcji, czy to poprzez zakup dania, czy bezpośrednie przelewy na konto fundacji, pozwolą nam kontynuować prowadzone zajęcia lekcyjne i kursy zawodowe, a także umożliwią powiększenie budynku szkolnego i dostosowanie go pod kątem sanitarnym, tak, by jeszcze większa liczba dzieci mogła korzystać z Centrum - podkreśla Wilk. - Zebrane środki zostaną przeznaczone również na wyposażenie dydaktyczne klas i biblioteki, a także na zakup podręczników, zeszytów czy długopisów dla podopiecznych placówki – dodaje.

Akcja JaDANIE WSPIERANIE jest inicjatywą m.st. Warszawy na rzecz syryjskich uchodźców. Partnerami kampanii są także Firma Jarczyński, Endemol Shine Polska oraz Fundacja PCPM.

Kampania potrwa do 6 grudnia 2017 roku.

Więcej informacji oraz listę restauracji, które biorą udział w akcji znaleźć można na stronie

www.jadaniewspieranie.pl.