Warszawa: Nie żyje ofiara strzelaniny

Zmarł obywatel Armenii postrzelony w sobotę na warszawskiej Pradze Północ. Policja wciąż szuka sprawcy i świadków zdarzenia.

Lekarzom nie udało się uratować rannego w głowę Ormianina. Mężczyzna zmarł w szpitalu. Rannemu kierowcy taksówki nie zagraża niebezpieczeństwo.

Do strzelaniny na warszawskiej Pradze Północ doszło wczoraj ok. godz. 16. Do stojącej na ul. Siedleckiej taksówki wskoczył obywatel Armenii, który prosił kierowcę by odjechał.

Kierowca nie zdążył jeszcze ruszyć, gdy do pojazdu podbiegł inny mężczyzna i zaczął strzelać do siedzących tam osób. Pasażera ranił w głowę, kierowcę w rękę. W sumie oddał co najmniej sześć strzałów.

Sprawca uciekł. Rannemu Ormianinowi starali się pomóc świadkowie zdarzenia. - Wychodziłem z tramwaju, zauważyłem tłum gapiów. Część z telefonami, część po prostu rozmawiała ze sobą. Potem między samochodami zauważyłem osobę w kałuży krwi. Pobiegłem po apteczkę i starałem się pomóc w jakikolwiek stopniu – opowiadał jeden z nich dziennikarzowi tvn24.

Wspominał też, że mężczyzna był poważnie ranny, miał ranę głowy. - Był przytomny, ale na pograniczu agonii, telepał się strasznie. Próbował wstać – dodał świadek.

Postrzelony w ciężkim stanie został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł. Kierowca samochodu został ranny w rękę. Również jest w szpitalu.

Śledztwo w sprawie zabójstwa prowadzi Prokuratora Okręgowa Warszawa Praga. Policja szuka sprawcy i świadków zdarzenia.

- Sprawdzamy, jakie są motywy działania sprawcy. Bierzemy pod uwagę wszystkie możliwe wątki - także i ten dotyczący ewentualnych rozliczeń finansowych lub przestępczych – mówiła Anna Kędzierzawska, z zespołu prasowego Komendy Stołecznej.