Zmarł były prezydent stolicy

Nie żyje Stanisław Wyganowski. Był pierwszym prezydentem samorządowej Warszawy. Miał 98 lat.

Stanisław Wyganowski urodził się w 1919 roku w Ligocie. Brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 roku, a potem wstąpił do Armii Krajowej na Kielecczyźnie.

Po wojnie pracował jako urbanista w kraju i za granicą. W latach 70. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Urbanistyki i Architektury. Działał też w „Solidarności".

W 1990 roku był najpierw wojewodą warszawskim, a później premier Tadeusz Mazowiecki mianował do prezydentem Warszawy. 25 czerwca 1990 roku został ponownie wybrany na to stanowisko, które zajmował do 5 października 1994 roku.

Za jego czasów kontynuowano budowę pierwszej linii metra, przygotowywano budowę spalarni śmieci czy oczyszczalni ścieków.

W 1993 bezskutecznie startował w wyborach do Senatu z ramienia BBWR.

Wyganowski był też m.in. współzałożycielem Unii Metropolii Polskich, byłym współprzewodniczącym Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, Honorowym Obywatelem Warszawy, członkiem Towarzystwa Urbanistów Polskich.

- Reprezentował samorząd polski w Radzie Europy, swoje credo przedstawił w książce z 1993 roku „Jutro Wielka Warszawa". Zwolennik metropolitalnego ustroju Warszawy: samodzielnych gmin, połączonych tylko dla wykonania zadań ponadgminnych. Wielka osobowość i autorytet – napisał poseł Marcin Święcicki, następca Wyganowskiego na stanowisku prezydenta stolicy.

A Hanna Gronkiewicz-Waltz, obecna prezydent Warszawy napisała na Twitterze: - "Zmarł Stanisław Wyganowski, I prezydent samorządnej Warszawy i jej honorowy obywatel, żołnierz AK. Cześć jego pamięci".

Wyganowski był odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Armii Krajowej