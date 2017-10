Jan Śpiewak: Patryk Jaki może być Andrzejem Dudą

- Jeśli wybory w Warszawie wygrałby Patryk Jaki, to obóz ziobrystów zostałby niewiarygodnie wzmocniony - mówił w programie #RZECZoPOLITYCE Jan Śpiewak, warszawski radny.

Początek rozmowy dotyczył wczorajszej decyzji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który uchylił jedną z grzywien, którą komisja weryfikacyjna nałożyła na Hannę Gronkiewicz-Waltz. - Jest to symboliczna porażka, bo chodziło o to, żeby prezydent odczuła na własnej kieszeni to, że nie przychodzi przed komisję, a nie mieszkańcy Warszawy - powiedział Śpiewak.

Kolejnym wątkiem były zbliżające się wybory samorządowe, a dokładnie wyścig po prezydenturę w Warszawie. - Jeśli kandydatem będzie Rafał Trzaskowski, to będzie ta narracja, że jest to kontynuacja, więc PO będzie w trudnej sytuacji - mówił radny. Dodał, że przez obóz władzy będą wtedy wyciągane jego wspólne zdjęcia z Gronkiewicz-Waltz, co będzie mu szkodziło.

Zdaniem Śpiewaka, choć prezydent Warszawy będzie wiceszefową PO tylko do grudnia, to nadal pozostanie członkiem partii, co będzie wpływało na jej wizerunek. - Nie wyobrażam sobie, żeby można było wyrzucić wiceprzewodniczącą z partii - mówił radny. Jego zdaniem większość decyzji w sprawie reprywatyzacji zapadało, gdy Lech Kaczyński nie był już prezydentem Warszawy. - Pojawia się kolejna postać, która do tej pory nie była na celowniku - Kazimierz Marcinkiewicz, któremu dzisiaj jest zdecydowanie bliżej do Platformy - mówił Śpiewak.

Następnie radny odniósł się do ustawy reprywatyzacyjnej, którą przedstawił niedawno wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Według Śpiewaka to dobry projekt. - Po zapoznaniu się z ustawą uważam, że będzie ona kosztowała więcej niż te planowane 15-20 mld zł - oceniał radny.



Rozmowa ponownie zeszła na temat wyborów samorządowych i ewentualnego startu Rafała Trzaskowskiego, który jest wymieniany w gronie kandydatów PO. - Trzaskowski do tej pory miał wizerunek osoby młodej, choć tak nie jest, bo ma już ok. 46 lat - zauważał Śpiewak. - Jego rodzina pracuje w warszawskim ratuszu, był szefem sztabu Gronkiewicz-Waltz - kontynuował radny.



- Jeśli PO przegra w Warszawie, to będzie to jej koniec, bo gdzie ma wygrać, jeśli nie w Warszawie? - pytał Śpiewak. Następnie odniósł się do kandydatur PiS. - Patryk Jaki będzie takim Andrzejem Dudą. Nie wróżę Stanisławowi Karczewskiemu sukcesu, bo nie kojarzy się z Warszawą - ocenił.

Radny zwrócił uwagę na fakt, że gdyby PiS wystawił Jakiego w wyborach, to dużo zyskałaby Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry, której członkiem jest wiceminister. - Jeśli wygrałby Jaki, to obóz ziobrystów zostałby niewiarygodnie wzmocniony - mówił Śpiewak.