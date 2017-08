Warszawa: Nie miał biletu, więc uciekł tunelem metra

Jak przekonać szefa do awansu?

Do zdarzenia doszło dzisiaj ok. godziny 17.00 na linii metra M2. Pasażer, do którego podeszli na stacji Nowy Świat-Uniwersytet kontrolerzy, rzucił się w ucieczkę tunelem. Obsługa wyłączyła prąd w tzw. trzeciej szynie, wstrzymano też ruch pociągów w obie strony.

Służba Ochrony Metra po prawie 30 minutach pościgu złapała mężczyznę i wyciągnęła z tunelu. Mimo stawianego oporu uciekinier został wyprowadzony z tunelu i przekazany w ręce policji. Ruch metra został wkrótce wznowiony.

Mężczyzna prawdopodobnie stanie przed sądem.